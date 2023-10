Brasil será sede do 59º Congresso de Cirurgia Plástica

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de outubro de 2023.

O Brasil é reconhecido internacionalmente como um dos principais destinos para procedimentos cirúrgicos estéticos. Por este motivo, sediará o 59º Congresso de Cirurgia Plástica. O evento acontecerá de 15 a 18 de novembro no complexo hoteleiro Royal Palm, em Campinas, interior de São Paulo.

O congresso promete reunir uma grande quantidade de participantes nacionais e internacionais, além de abordar uma variedade de temas e inovações. A especialidade é conceituada e popular tanto entre os brasileiros quanto entre pacientes estrangeiros que buscam procedimentos estéticos e cirurgias de alta qualidade.

Entre os principais motivos para essa reputação está a qualidade dos cirurgiões plásticos, a ampla e atualizada variedade de procedimentos disponíveis, a utilização de tecnologia avançada, os preços competitivos e a hospitalidade no turismo médico. De acordo com os dados mais recentes da pesquisa realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética – International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS, em inglês), o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking internacional de realização de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Com cerca de 100 palestrantes internacionais, como Alfredo Hoyos (Colômbia), Andrew Jacono, Timothy Marten (EUA), Arturo Montaãna, Berta Torres, Deam Toriumi (EUA), Henry Deimar (França), Frederick Menick, Mike Nayak, Peter Palhazi (Hungria), entre outros, o 59º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica abordará todos os aspectos da especialidade. O evento é para a atualização de profissionais da área, desde os recém-formados até os mais experientes. A previsão é que o evento reúna 3 mil participantes.

A presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Dra. Lydia Masako Ferreira, destaca que os preparativos para o congresso começaram no final do ano passado, com a elaboração cuidadosa da programação científica e a seleção de palestrantes. “O objetivo é oferecer o que há de mais recente em avanços e técnicas na cirurgia plástica”, explica.

Dra. Lydia também ressalta que colegas internacionais já confirmaram presença e compartilharão suas vastas experiências e dicas em uma variedade de temas, desde a escolha do paciente até diagnósticos avançados, técnicas de ponta e táticas alinhadas com as mais recentes inovações tecnológicas. Também serão abordados os avanços e soluções para possíveis complicações. Além disso, pela primeira vez, o congresso contará com salas satélites dedicadas a profissionais essenciais para a cirurgia plástica, como secretárias, gestores, instrumentadores, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos, com uma programação específica e prática voltada para a clínica de cirurgia plástica. Esses profissionais, que desempenham um papel fundamental no dia a dia do cirurgião plástico, terão a oportunidade de compartilhar experiências, trocar conhecimentos e discutir as melhores práticas e inovações que podem aprimorar o atendimento ao paciente.

A SBCP também promoverá uma exposição de artes, onde os cirurgiões plásticos e seus cônjuges poderão exibir seus talentos artísticos, com direito a premiação por votação de artistas plásticos renomados. Além disso, haverá momentos de descontração e integração entre os colegas nos coffee breaks e happy hour “Musical SBCP”, onde os participantes terão a chance de demonstrar suas habilidades musicais.