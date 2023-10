Congresso de TI e EvoluTI Pro se unem em 2023 para uma jornada tecnológica

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de outubro de 2023.

O Congresso de TI terá sua 10ª edição agendada para os dias 4 e 5 de dezembro, numa experiência completamente online. Este ano contará com a participação de mais de 60 palestrantes, garantindo mais de 30 horas de conteúdo ao vivo, distribuídas em 8 trilhas de aprendizado, com os painéis exclusivos e certificado digital.

O EvoluTI Pro encerra 2023 no dia 6 de dezembro em um evento presencial para mais de 350 participantes no Cubo Itaú.

A velocidade do avanço tecnológico tem impulsionado uma série de inovações no mercado e a dinâmica das colaborações em equipe tem se revelado como um catalisador de sucesso para inúmeras empresas.

Essa abordagem tem o objetivo de concentrar os esforços na democratização da tecnologia com a realização de um evento inteiramente online e outro com interação presencial.

O mercado dessas iniciativas tem registrado um crescimento constante a cada edição e tem com público-alvo estudantes de tecnologia, empresas do setor que buscam capacitar e aprimorar seus profissionais e também os veteranos do mercado em busca de aprimoramento e aprendizado em diversas vertentes da atuação tecnológica.

Serviço

Inscrição Congresso de TI – https://congressodeti.com.br/10-edicao/

Inscrição EvoluTI Pro – https://evoluti.pro/