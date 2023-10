Deutsche Telekom e Mavenir apresentam avanços em oportunidades de serviços de fatiamento de rede 5G standalone

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de outubro de 2023.

A Mavenir, provedora de software de rede que está moldando o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, juntamente com a Deutsche Telekom, anunciaram hoje importantes avanços em dois projetos – ambos focados no progresso de oportunidades de monetização habilitadas pelas tecnologias de fatiamento de rede 5G standalone e alimentados pelo Converged Packet Core nativo da nuvem da Mavenir.

Serviço de Produção de vídeo ao vivo 5G, com a RTL Deutschland, para transmissão estável de eventos ao vivo usando tecnologias de fatiamento de rede e 5G standalone. Este novo serviço, agora disponível comercialmente pela Deutsche Telekom, permite que empresas profissionais de produção de vídeo ou mídia transmitam fluxos de vídeo HD ao vivo de forma confiável pela rede 5G, mesmo sem equipamento especial (por exemplo, van de satélite). Para aumentar ainda mais o alcance do serviço, este caso de uso também pode ser estendido ao jornalismo móvel, onde os consumidores habituais podem transmitir produções espontâneas de vídeo usando seus próprios smartphones.

Demonstração de uma prova de conceito (PoC) de orquestração multidomínio com APIs abertas para serviços de fatiamento dinâmico de rede 5G sob demanda. A PoC colaborativa ilustra a facilidade com que as empresas podem enviar um pedido de serviço através da interface do cliente da Deutsche Telekom, iniciando a configuração de uma fatia de rede 5G protegida e personalizada que garante uma qualidade de serviço (QoS) superior, adaptada às necessidades específicas de conectividade do cliente. A jornada completa do cliente, desde o momento em que um pedido é feito até a tradução desse pedido em detalhes precisos de implementação e configuração para funções de rede, resulta na ativação de uma fatia de rede de ponta a ponta especializada com um acordo de nível de serviço (SLA) personalizado.

Ashok Khuntia, presidente de Core Networks da Mavenir, disse: “A Mavenir está comprometida em apoiar os objetivos de negócios de 5G standalone da Deutsche Telekom por meio da habilitação do fatiamento dinâmico da rede. O 5G Core nativo da nuvem da Mavenir expõe APIs abertas, permitindo que os clientes corporativos da Deutsche Telekom solicitem com fluidez a implementação e configuração de funções especializadas de rede de plano de controle e usuário 5G Core, bem como forneçam perfis de assinantes correspondentes por meio de uma camada de orquestração”.

Torsten Griesche, vice-presidente de Tribe Head Data (Network Data Core) da Deutsche Telekom, comentou: “Nossos clientes empresariais exigem serviços de conectividade flexíveis e personalizados. Estamos orgulhosos de que nosso trabalho pioneiro em 5G SA Slicing possa ser utilizado por nossos clientes com o lançamento da Produção de vídeo ao vivo 5G. Esse é só o começo da jornada do serviço 5G que aproveitará o fatiamento e a automação”.

Notas de edição: como funciona

A solução Network Slicing apresentada pela Deutsche Telekom para a PoC de orquestração multidomínio permite que as empresas reservem uma fatia de rede para produção de vídeo ou qualquer outro caso de uso, com base na disponibilidade da fatia em sua localização. Todo o ciclo de vida da fatia da rede é automatizado, desde o pedido até a instanciação, da configuração ao gerenciamento.

O sistema de suporte a negócios (BSS) recebe o pedido do cliente e invoca o gerenciador/orquestrador de fatia. O Mavenir Digital Cloud Automation (MDCA), que atua como uma função de gerenciamento de rede (NFMF), expõe a API REST ao orquestrador de fatia para receber pedidos de criação e configuração de fatias. Para permitir a integração perfeita com orquestradores de terceiros, a Mavenir disponibilizou publicamente a especificação da API. O MDCA, que é a estrutura CICD da Mavenir, usa práticas GitOps para automatizar a criação e configuração da fatia. Como parte desse procedimento, a função de rede (NF) necessária para a fatia é instanciada e as NFs específicas da fatia e outras NFs dependentes são configuradas. Depois que a fatia é ativada, os KPIs específicos da fatia são enviados para a camada do sistema de suporte às operações (OSS). Isso permite o monitoramento do desempenho da fatia de rede e qualquer ação de feedback a ser tomada para o Slice Assurance segue o mesmo caminho da criação – ou seja, via MDCA.

O serviço de Produção de vídeo ao vivo 5G e a PoC de orquestração multidomínio foram implementados usando os componentes do Converged Packet Core nativo da nuvem da Mavenir e o MDCA servindo como uma NFMF. A solução de fatiamento de rede de ponta a ponta da Mavenir, composta por RAN, Core, Mavenir Digital Enablement (MDE servindo como BSS) e a suíte de automação baseada em MDCA, proporciona a mesma jornada do cliente e gerenciamento do ciclo de vida de fatia que a solução da Deutsche Telekom. O MDE expõe APIs abertas baseadas em TMF, facilitando a integração com interfaces de gerenciamento de terceiros.

Essa solução oferece vários benefícios para provedores de serviços de comunicações (CSP), consumidores e empresas, que incluem:

Maior agilidade e flexibilidade: as empresas podem implementar e gerenciar fatias de rede de forma rápida e fácil para atender às suas necessidades específicas.

Maior eficiência e economia de custos: as empresas podem otimizar seus recursos de rede usando fatias de rede para aplicações ou casos de uso específicos.

Segurança e isolamento melhorados: as fatias de rede podem ser isoladas umas das outras para melhorar a segurança e o desempenho.

Novas oportunidades de receita: as empresas podem oferecer serviços novos e inovadores aos seus clientes usando o fatiamento de rede.

Material de apoio:

Comunicado de imprensa da Deutsche Telekom sobre “Produção de vídeo ao vivo 5G”



Novo serviço: TV ao vivo com fatiamento de rede 5G | Deutsche Telekom

Comunicado de imprensa da Deutsche Telekom sobre PoC para fatiamento/orquestração dinâmica



Demonstração da orquestração multidomínio de fatiamento dinâmico 5G | Deutsche Telekom

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231004231745/pt/

Fonte: BUSINESS WIRE