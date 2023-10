Elevar energia lança nova funcionalidade digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de outubro de 2023.

Na semana passada, a Elevar Energia, por meio de sua plataforma digital LESUI, anunciou uma nova funcionalidade: a integração da Auditoria de Contas de Energia. Essa inovação tem como objetivo atender a uma ampla variedade de clientes do mercado livre e cativo, independentemente do porte seja pequena, média ou grande empresa. Com essa iniciativa, busca aumentar substancialmente o valor agregado oferecido aos clientes, impulsionando a inovação, adotando um modelo de gestão ágil e reforçando o compromisso com o Compliance.

A interpretação de variáveis complexas presentes nas contas de energia desempenha um papel crucial no contexto empresarial. Por meio de uma plataforma especializada, esses dados são processados e validados, fornecendo informações essenciais para a administração eficaz. Essa abordagem não apenas influencia diretamente os resultados financeiros, mas também orienta as decisões, permitindo uma tomada de decisão embasada.

A LESUI é um ambiente digital já utilizado por consumidores do mercado livre de energia, abrangendo setores como indústria, comércio, geração, cooperativas, varejo, atacarejo e agronegócio. Cada um desses segmentos possui características distintas, sendo importante a adaptação às necessidades específicas de cada empresa, independentemente do setor em que atuam.

Com a agilidade proporcionada pela tecnologia, a Elevar Energia planeja expandir cada vez mais seus produtos para atender todas as classes de consumidores no futuro. Ieda Harika, Head de Energia da Elevar, ressalta: “O mercado digital é encarado pela Elevar Energia como uma oportunidade para oferecer soluções de gestão de energia, economia, gestão ágil, inovação, ESG e inovação aos consumidores”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.elevarenergia.com