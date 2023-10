Hypera Pharma promove Mutirão da Saúde em Taboão da Serra

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 6 de outubro de 2023.

A Hypera Pharma, uma das maiores empresas farmacêuticas do país, por meio de suas marcas Mantecorp Farmasa e Mantecorp Skincare, em parceria com o Instituto Horas da Vida, acaba de promover um mutirão para atender cerca de 90 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na ONG Sementes do Amanhã, em Taboão da Serra (SP). A programação incluiu ações de promoção à saúde, educação nutricional e ambiental.

Os participantes passaram por atendimento médico com especialistas de pediatria, saúde da família e clínica geral, para orientações sobre alimentação, sono, vacinas, prevenção de doenças e acidentes. A iniciativa também incluiu oficinas de plantio de mudas, cultivo e compostagem para incentivar a preservação da natureza.

“Estruturamos nossa plataforma de Responsabilidade Social em 2018, quando nos tornamos uma empresa 100% farmacêutica, com o propósito de retornar às comunidades do entorno de nossas operações parte do valor gerado pela Hypera Pharma”, diz Breno Oliveira, CEO da Hypera Pharma.

“Problemas complexos como acesso à saúde e preservação ambiental requerem uma atuação conjunta de empresas privadas e organizações sociais. Por isso, essa parceria com a Hypera Pharma é extremamente importante para nós. Unindo forças, nós conseguimos impactar milhares de pessoas”, complementa Rubem Ariano, CEO do Instituto Horas da Vida.

O mutirão ainda ofereceu atividades recreativas para promover a autonomia sobre escolhas alimentares adequadas e maior consciência sobre alimentação saudável, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ao final do evento, cada participante recebeu um kit com lanche saudável.