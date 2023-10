Lançamento do livro “Magia além do tempo” acontece em SP

* Por: DINO - 6 de outubro de 2023.

Na noite de sexta-feira, dia 29 de setembro, aconteceu o lançamento do primeiro livro da trilogia “The Great Discovery”, o título “Magia além do tempo”, escrito por Telma Bartholomeu Silva. A autora, que já publicou outros gêneros literários, estreia na ficção com o nova obra, que foi concretizada pela editora Nova Onda.

Com a presença de muitos amigos e convidados, o público lotou a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, espaço localizado na Avenida Paulista, para prestigiar e conhecer o trabalho mais recente de Telma numa noite de autógrafos movimentada. O evento foi também um marco inicial da escritora na arte de ficção.

Criada em um ambiente repleto de livros e parte de uma família de amantes da leitura e escrita, todo o projeto ganhou vida a partir do momento em que Telma viajou para o Egito e encontrou na perfumaria ancestral, e no cenário da comemoração dos 100 anos da descoberta da Tumba do faraó Tutancâmon, o repertório essencial para seguir com a publicação de seu primeiro livro da trilogia.

O leitor encontrará um texto cheio de informações históricas de uma civilização antiga, o Egito, além de conhecimentos sobre múmias e pirâmides, seus Deuses e Faraós, uso medicinal das plantas e sabedoria na arte dos aromas. A autora também preparou uma surpresa para os leitores, que conhecerão os personagens mais a fundo a partir de um mini book trailer disponível através de link exclusivo presente no livro.

““Magia além do tempo” é um livro que remete ao autoconhecimento, para que o leitor reserve um tempo para se entregar à descoberta da magia que habita a sua própria vida, e vai muito além do que está escrito”, afirma a autora.

