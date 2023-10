Monsha’at e importantes empreendedores sauditas participam do Congresso Mundial de Empreendedorismo 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de outubro de 2023.

Uma delegação da Arábia Saudita composta por alguns dos principais empresários do país participou recentemente no Congresso Mundial de Empreendedorismo 2023 (GEC23), liderado pela Monsha’at, a Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas do Reino da Arábia Saudita.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231007743807/pt/

Monsha’at’s participation at the Global Entrepreneurship Congress 2023 in Melbourne (Photo: AETOSWire)

Entre os objetivos da Monsha’at estava dar suporteàdelegação de empresários sauditas, discutir oportunidades com impulsionadores e facilitadores do setor mundial de PME e promover parcerias para avançar no empreendedorismo, na Arábia Saudita e no exterior.

Saud Al-Sabhan, Vice-Governador para o Empreendedorismo na Monsha’at, falou durante a sessão de encerramento do primeiro dia, tendo como título “Mude seu mundo: perspectivas para o futuroàfrente”.

Al-Sabhan declarou: “As PME são os principais impulsionadores da economia mundial, mas o ecossistema adequado deve existir e elas devem estar envolvidas com oportunidades de apoio que permitam às mesmas alcançar suas metas com eficácia.”

Ele acrescentou: “A cooperação com parceiros locais e internacionais de instituições públicas e privadas também é vital para permitir a integração das PME em diversos setores, visando superar desafios e difundir uma cultura de empreendedorismo de um modo mais rápido e eficaz.”

Também representando a Arábia Saudita no GEC23, estiveram vários empresários nacionais de sucesso. Um deles foi Salem Aljawini, Sócio Fundador da RasMal, uma plataforma multifuncional baseada em assinatura para automatizar a gestão de patrimônio, facilitar a arrecadação de fundos e aperfeiçoar a governança para um processo simples de clique para as empresas.

“É um momento empolgante para o cenário das startups sauditas”, disse Aljawini. “Há diversos elementos que criam as condições adequadas para a ascensão da Arábia Saudita como uma incubadora para startups. Estas incluem o acesso ao capital, um ecossistema empreendedor de suporte e a crescente qualidade dos fundadores e de suas equipes.”

Outra empresa participante do GEC23 foi a WakeCap, uma empresa de tecnologia e construção, que permite que as construtoras tenham relatórios de campo em tempo real no canteiro de obras.

O Fundador e Diretor Executivo da WakeCap, Hassan Al-Balawi, disse: “A persistência é uma característica que qualquer empreendedor de sucesso deve ter, a fim de ser bem sucedido. Desde a arrecadação de fundos de investidores, passando pela contratação e liderança da equipe adequada, atéàpermanência na vanguarda da concorrência, este é um valor empresarial chave a ser obtido.

A GEN também anunciou que a próxima edição da Copa do Mundo de Empreendedorismo (EWC) será realizada na Arábia Saudita, no Biban Forum 2024. Co-organizado pela GEN e Monsha’at, a EWC é uma das maiores competições de lançamento e programas de apoio a startups do mundo.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231007743807/pt/

Contato:

José Mendez

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE