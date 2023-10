Recuperação muscular desafia atletas de alto rendimento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de outubro de 2023.

Seja para atletas amadores, profissionais, praticantes de academia ou pessoas interessadas em melhorar o seu condicionamento físico, a recuperação muscular é um fator fundamental para garantir a continuidade do exercício, porém garantir que ela aconteça apresenta alguns desafios.

A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte menciona que a recuperação muscular consiste em restaurar o corpo a sua condição basal, proporcionando equilíbrio e prevenindo a instalação de lesões. A negligência com este cuidado pode custar a própria carreira do atleta.

Tiago Fernandes, ortopedista e médico do Esporte do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica que quem pratica esportes de alto rendimento tem desgaste maior nos músculos, nas articulações e demais áreas que elevam o número de dores e lesões, que podem gerar problemas ao longo de toda a vida do atleta.

O fisioterapeuta Anderson Kirihara (CREFITO 8/ 43.338 – F) aponta que durante o exercício vários músculos são envolvidos na atividade, o que significa que está havendo danos microscópicos às células musculares.

Segundo ele, a atividade física faz bem ao corpo, mas é necessário um tempo de descanso para colher apenas os resultados benéficos e assim poder estressar o organismo novamente, porém atletas de alto rendimento não possuem tanto tempo disponível entre um treino extenuante e outro, sendo necessário um complemento para ajudá-lo na sua rápida recuperação.

Como melhorar a recuperação muscular?

O objetivo das técnicas de recuperação muscular é impedir que o músculo se lesione. A melhor recuperação pós-treino significa usar uma variedade de estratégias para ajudar os músculos a se recuperarem. Algumas estratégias de recuperação são:

Crioterapia

De acordo com a Revista Brasileira de Medicina do Esporte (RBME), a crioterapia, ao ajudar a diminuir a temperatura, faz com que haja a inibição do processo inflamatório local.

Contraste

Ainda segundo a RBME, a técnica consiste em alternar a temperatura de imersão em quente e frio ou vice-versa na área que necessita de tratamento.

Massoterapia

É uma massagem manual que ajuda a diminuir a dor e a inflamação, promovendo a drenagem de metabólitos.

Recuperação ativa

Significa exercícios de baixa intensidade e geralmente de baixo impacto que promovem a fluxo sanguíneo e a reparação dos tecidos sem estressar ainda mais o corpo.

LEDterapia

Hoje em dia, os atletas, preparadores físicos e fisioterapeutas, usam modalidades inovadoras, como LEDterapia, para aprimorar os processos naturais de cura e recuperação do corpo. A LEDterapia utiliza luz vermelha e infravermelha para estimular a célula a produzir fatores naturais de cura, alívio da dor, recuperação muscular e aumento da performance esportiva.

Há ainda outras técnicas utilizadas para promover a recuperação muscular e a medicina do esporte tem permitido, por meio de seus estudos, que o atleta atinja resultados mais promissores.