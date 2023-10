Wilmington News Journal seleciona CSC como melhor local de trabalho pelo 17º ano consecutivo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de outubro de 2023.

A CSC recebeu o prêmio Top Workplaces 2023 do The News Journal pelo 17º ano consecutivo. Essa honra torna a empresa o melhor local de trabalho mais antigo e longevo dos Estados Unidos e a única a vencer 17 vezes. A lista é baseada exclusivamente no feedback anônimo de funcionários coletados por meio da Energage, LLC, uma parceira tecnológica terceirizada de participação dos funcionários, e mede vários motivadores culturais, incluindo alinhamento, execução e conexão.

“Todos os anos somos indicados ao Top Workplace é uma grande honra e um lembrete das grandes coisas que somos capazes de realizar como empresa”, afirmou Kristyn DiIenno, vice-presidente de Recursos Humanos Globais da CSC. “Cada pessoa da nossa equipe de trabalho tem suas próprias perspectivas, experiências e conhecimentos e todos nós compartilhamos o mesmo compromisso com nossos clientes, comunidades e uns com os outros. É esse compromisso que nos dá uma vantagem competitiva, impulsiona a inovação e nos permite cumprir nossa promessa CSC ao longo de mais de 120 anos. Nós realmente somos melhores em conjunto e manteremos o foco em todas as maneiras pelas quais continuaremos fazendo um trabalho significativo nos próximos anos”.

“Receber o prêmio Top Workplaces é uma medalha de honra para as empresas, especialmente porque vem autenticamente de seus funcionários”, afirmou Eric Rubino, CEO da Energage. “Isso é algo para se orgulhar. No mercado atual, as lideranças devem garantir que os funcionários tenham voz e sejam ouvidos. Isso é fundamental. Os Top Workplaces fazem isso e isso dá resultado”.

Fundada em 1899, com sede em Wilmington (EUA), a CSC possui escritórios e capacidades em mais de 140 jurisdições na Europa, América, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. Trata-se de uma empresa internacional capaz de fazer negócios onde quer que seus clientes estejam – e tudo isso empregando especialistas em todos os negócios que atende. Somos o negócio por trás do negócio®. Para encontrar oportunidades de emprego no mundo inteiro, incluindo cargos em vendas, atendimento ao cliente, jurídico, finanças, contabilidade, gestão, tecnologia e muito mais, acesse e inscreva-se em cscglobal.com/careers.

Sobre a CSC

A CSC é líder mundial no fornecimento de soluções internacionais de conformidade e administração de negócios, serviços administrativos especializados para gestores de ativos alternativos em uma série de estratégias de fundos, transações envolvendo participantes do mercado de capitais em mercados públicos e privados, gerenciamento de sistemas de nomes de domínio e marca digital e proteção contra fraudes e soluções de software tributário corporativo. Somos o parceiro confiável preferido de mais de 90% das empresas da Fortune 500®, mais de 90% das 100 Best Global Brands® e mais de 70% das empresas do PEI 300.

Contato:

Para mais informações:



Laura Crozier

Gerente de Relações Públicas

(302) 636-5401 x. 65526

CSC® News Room

Fonte: BUSINESS WIRE