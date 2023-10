Evento virtual discute estratégias para o setor náutico

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de outubro de 2023.

A agência de comunicação Immagine vai realizar uma live com o Aulão: A Importância da Internet para o seu Negócio Náutico. O projeto é voltado para os empresários do setor náutico, gestores de empresas náuticas e velejadores, que desejam impulsionar os seus negócios através de estratégias nas plataformas digitais. O evento, online e gratuito, será transmitido pelo Instagram, nos dias 09 e 10 de outubro, sempre às 18 horas.

Em expansão nos últimos anos, o mercado náutico brasileiro tem registrado crescimento superior a dois dígitos, sobretudo após a pandemia. Segundo a Associação Brasileira de Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar), em 2020 o setor apresentou um crescimento de 25% em relação ao ano anterior e o ritmo se manteve nos anos de 2021 e 2022, onde o setor teve faturamento de R$ 2,5 bilhões, impulsionando a geração de empregos e renda no país.

Dávila Kess, CEO da Agência Immagine, especializada em Marketing Digital Náutico do Brasil, frisa que o país tem um forte potencial para a náutica, com seus mais de 8.000km de litoral, além de estaleiros nacionais produzindo algumas das embarcações mais desejadas do momento, movimentando o mesmo montante financeiro que o setor do agronegócio, entretanto a maioria dos negócios são invisíveis digitalmente.

“Neste aspecto, vale destacar, que muito mais do que divulgar sua própria marca, o uso das plataformas digitais, com a metodologia pensada para a naútica, minimiza a invisibilidade das marcas, permitindo o fortalecimento do setor com um todo. A ideia é potencializar este momento de aquecimento e conquistar espaço nacional e internacional, tanto no OFF como no ON”, destacou.

A programação conta ainda com análise de perfil de forma interativa e a participação de empresários do setor. No dia 9, Juca Andrade da Escola de Vela Cusco Baldoso; Adriano Plotzki do Sal, o maior canal de náutica do Brasil; Marilan Ricardo, desenvolvedor do aplicativo Netuno, de uso exclusivo para a náutica; e Othon Barcelos, CEO do clube de embarcações Flip Boat Club. Já no dia 10, Carol Santiago, CEO da Compre Náutica; a velejadora Fernanda Matusiak, do Veleiro Eleutheria; e Agatha Wicks, Sócia Diretora da Z6 Náutica.

“Esses dois dias online são também uma oportunidade de estabelecer novas conexões entre os empresários do setor, que podem alinhar seus pensamentos sobre produtos, serviços, crescimento da náutica e sustentabilidade”, acrescentou.

O Aulão, que pode ser acompanhado pelo Instagram @agenciaimmagine e as as atividades serão conduzidas por Dávila Kess, mestre em Artes Visuais e especialista em Processos e Produtos Criativos, além de velejadora, e por Carol Lardosa, Historiadora, especialista em Redes Sociais e influenciadora digital.

“Desenvolvemos a metodologia do Marketing Náutico com base nas experiências vividas em campo. É gratificante ver o crescimento do setor, mas sei que é possível ir muito além”, concluiu Kess.

Mais informações em https://agenciaimmagine.com.br/