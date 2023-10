Kymeta lança primeira antena de tela plana multiórbita em movimento para usuários militares

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de outubro de 2023.

Empresa líder mundial em antenas de satélite de tela plana, Kymeta (www.kymetacorp.com), anunciou hoje no Encontro e Exposição Anual da AUSA 2023 o lançamento do Osprey u8 HGL, um terminal híbrido geoestacionário / órbita baixa da Terra (GEO/LEO) construído sobretudo para usuários militares. Ao aproveitar a rede de satélites LEO do Eutelsat Group (formalmente conhecido como OneWeb), o Osprey u8 HGL é uma solução completa e personalizável que pode ser facilmente montada em uma ampla variedade de veículos e embarcações militares, oferecendo conectividade em movimento. Isto marca o primeiro terminal multiórbita comercialmente disponível e o primeiro terminal multiórbita na rede LEO do Eutelsat Group. A Kymeta está recebendo pedidos agora, com os primeiros envios programados a sair no início do primeiro trimestre de 2024.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231010753386/pt/

The Osprey u8 HGL terminal (Graphic: Business Wire)

Esta nova solução híbrida ter por base o portfólio existente de produtos e experiências da Kymeta. O terminal Osprey u8 GEO com foco militar da Kymeta foi lançado em março de 2022 e está atualmente em uso por diversos ramos do Departamento de Defesa dos EUA em conflitos em curso. Em janeiro de 2023, a Kymeta lançou o Hawk™ u8 LEO, seguido de perto pelo Peregrine™ u8 LEO para clientes marítimos em março, ambos aprovados na rede LEO, com envios saindo diariamente para clientes internacionais. Com o Osprey u8 HGL, a Kymeta irá fornecer comunicações verdadeiramente resilientes e prontas para auto-PACE, para que as forças armadas atendam às demandas de ambientes militares desafiadores e robustos. Os recursos multi-órbitas do Osprey u8 HGL irão oferecer disponibilidade ainda maior, ao mesmo tempo que são duráveis, altamente personalizáveis, de baixo consumo de energia, baixa visibilidade e fáceis de usar, não exigindo experiência em comunicação por satélite.

“Nos ambientes militares modernos de hoje, a conectividade em movimento se consolidou como uma das chaves cruciais para o sucesso”, disse Walter Berger, Presidente e Co-Diretor Executivo da Kymeta. “Mais do que qualquer setor, as demandas militares exigem comunicações em movimento verdadeiramente confiáveis, flexíveis e duradouras, para permitir seus requisitos operacionais e de treinamento. Nosso novo terminal proporciona aos clientes militares comunicações resilientes de que precisam, ao possibilitar que eles alternem facilmente entre redes multiórbitas LEO e GEO, garantindo sempre disponibilidade e redundância. Com a cooperação da Eutelsat e da OneWeb, agora Eutelsat Group, estamos orgulhosos de continuar nosso histórico comprovado com as forças armadas para oferecer soluções inovadoras e líderes de mercado.”

Chris Moore, oficial aposentado da RAF 2* e Vice-Presidente de Defesa e Segurança da Eutelsat OneWeb, acrescentou: “Cada órbita tem seus pontos fortes únicos, assim, se você combinar LEO e GEO, irá obter os benefícios de ambos, sobretudo se criar uma arquitetura de múltiplos níveis para fazê-los operar em conjunto. É isto que irá se revelar como algo de grande valor às forças armadas, com os usuários estando aptos a direcionar seus dados mediante meios mais otimizados.

“Ao fazer parceria com a Kymeta e suas soluções inovadoras de terminais, como o Osprey u8 HGL, podemos oferecer às forças armadas conectividade rápida, de alta largura de banda e de baixa latência, onde quer que estejam no mundo.”

“A antena móvel multi-órbita Kymeta Osprey u8 HGL é um salto adiante em inovação, que oferece aos combatentes em ambientes militares uma tábua de salvação, quando nenhuma outra fonte de comunicação está disponível”, disse Kevin Steen, Diretor Executivo da OneWeb Technologies, representante da Eutelsat OneWeb nos EUA. “Estamos orgulhosos de colocar esta inovadora solução multi-órbita LEO-GEO nas mãos de nossos clientes militares dos EUA, que propicia aos mesmos capacidades de conectividade mundial incomparáveis, verdadeiramente confiáveis e resilientes.”

Os participantes do próximo Encontro e Exposição Anual da AUSA 2023 em Washington, DC, de 9 a 11 de outubro, são motivados a visitar o estande nº 4256 para ver o Osprey u8 HGL pessoalmente e falar com um membro da equipe Kymeta.

Sobre a Kymeta

A Kymeta é líder do setor em antenas de satélite de tela plana, oferecendo soluções específicas para várias aplicações empresariais e militares e liberando o valor comercial do espaço para atenderàampla e não atendida demanda por banda larga onipresente, além de conectividade realmente móvel a clientes ao redor do mundo . Sua tecnologia inovadora de metassuperfície, junto com uma abordagem que prioriza o software, oferece a primeira antena de satélite de tela plana disponível comercialmente, baseada em metamateriais e direcionada eletronicamente. As soluções de baixo custo, baixo consumo de energia e alto rendimento da Kymeta facilitam a conexão em movimento ou enquanto estacionária, a qualquer veículo, embarcação, aeronave ou plataforma fixa, permitindo que as indústrias em terra transformem suas operações ao aproveitar a capacidade no espaço.

Kymeta é uma empresa privada com sede em Redmond, Washington.

Para mais informação, acesse kymetacorp.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231010753386/pt/

Contato:

Consultas comerciais para Kymeta:



Brenda Kuhns

Diretor Sênior de Marketing

Kymeta Corporation

[email protected]

Consultas de mídia para Kymeta:



Katie Rolnick

Executivo de Contas Sênior

Revere

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE