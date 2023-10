LiveRamp estreia ativação nativa de clean rooms e resolução de identidade aprimorada em todas as principais nuvens

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 10 de outubro de 2023.

A LiveRamp (NYSE: RAMP) anunciou hoje novos recursos de ativação de clean room, ou sala limpa, e de identidade na nuvem que capacitam os clientes a ativar e conectar seus dados de forma mais eficaz, ao mesmo tempo em que desbloqueiam análises mais profundas e insights sobre o público. Como resultado, as marcas, os editores e as plataformas de tecnologia podem maximizar o valor de seus dados primários, unificar e ativar perfeitamente seus dados a partir de qualquer ambiente e aprofundar os insights do consumidor por meio de medições mais granulares – tudo dentro de sua pilha de tecnologia empresarial existente ou ecossistema de parceiros.

Com essas melhorias na plataforma, os mais de 900 clientes da LiveRamp agora se beneficiam de:

Ativação para centenas de parceiros diretamente da clean room de dados da Snowflake e da LiveRamp. Com os recursos de clean room de última geração e nativos da nuvem da LiveRamp, os clientes agora podem ativar seus dados com centenas de parceiros diretamente da plataforma de colaboração de sua escolha, incluindo o Snowflake e a clean room da LiveRamp, com precisão e conectividade aprimoradas.

Com o RampID™ – o identificador mais durável e centrado na privacidade para conectar o ecossistema digital – os clientes da LiveRamp podem tomar medidas imediatas com base em novos insights gerados por meio de colaborações seguras de parceiros, ao mesmo tempo em que alcançam escala e alcance incomparáveis. Com conectividade perfeita com a rede mais expansiva e rica em dados do setor, a LiveRamp também oferece a capacidade de ativação em todo esse ecossistema sem a necessidade de usar múltiplas soluções ou criar uma nova integração para cada parceiro e plataforma.

“A parceria com a LiveRamp para desenvolver os recursos de clean room por meio de nossa plataforma e ecossistema convergentes ajudou a melhorar a ativação de dados primários e a criar segmentos de público-alvo direcionados e precisos – tudo no mesmo ambiente“, disse Mike Bregman, diretor de ativação da Havas Media Network North America. “Isso permitiu que a Havas Media ajudasse melhor os clientes que precisam cada vez mais de insights entre canais para atingir as metas de negócios.”

“As salas limpas de dados, ou clean room de dados, se tornaram uma ferramenta crítica para fornecer mais inteligência do cliente aos nossos parceiros de marca, ao mesmo tempo em que mantêm a transparência e o controle que exigimos como administradores dos dados de nosso público“, disse Brian Lin, vice-presidente sênior de Gerenciamento de Produto, Publicidade na TelevisaUnivision. “A capacidade de ativar diretamente da sala de dados de última geração da LiveRamp amplia o alcance de nossas parcerias estratégicas, mantendo o mais alto nível de proteção de privacidade.”

Resolução de identidade pioneira no setor em todas as principais nuvens. Com recursos de resolução de identidade incorporados e nativos da nuvem, os clientes agora podem optar por expandir seus dados primários pseudonimizados para incluir elementos de dados conhecidos, como CRM e endereços de e-mail, diretamente em sua plataforma de nuvem preferida, incluindo AWS, Azure, Google Cloud, Databricks e Snowflake. Os clientes da LiveRamp agora podem maximizar o ROI de marketing onde quer que seus dados estejam.

A fragmentação dos dados do cliente torna desafiador o desbloqueio da identidade baseada em pessoa na nuvem. Por exemplo, 86% dos consumidores têm vários endereços de e-mail, que precisam ser resolvidos para um indivíduo a fim de permitir uma ativação e medição de primeira classe. Os consumidores também têm, em média, 13 dispositivos conectados que podem ser usados para uma estratégia abrangente de publicidade e medição. Os padrões de compra específicos do lar também estão mudando, o que torna difícil medir com precisão a atribuição. Usando as capacidades de identidade nativa de nuvem da LiveRamp, as empresas podem enfrentar esses desafios resolvendo vários identificadores pessoais de volta a um indivíduo e uma família, aprimorando assim a medição e permitindo uma publicidade mais personalizada, minimizando a necessidade de movimentação de dados.

“A capacidade de utilizar a tecnologia LiveRamp sem sair do nosso ambiente de nuvem é um benefício incrível”, disse Seth Hirsh, sócio e diretor de análise da Acadia. “À medida que olhamos para o nosso futuro no Snowflake, a LiveRamp nos dará as ferramentas para agilizar a forma como integramos dados em data warehouses na nuvem, segmentamos públicos amplos em todo o ecossistema e melhoramos os resultados de medição para nossos clientes sem ter que mover dados entre ambientes.”

Kimberly Bloomston, vice-presidente sênior de produtos da LiveRamp, acrescentou: “Trazer ao mercado recursos de ativação e identidade nativos da nuvem e otimizados para clean rooms garante que as empresas tenham a capacidade de dimensionar as práticas de dados, maximizar os insights e criar flexibilidade para o futuro. Os novos recursos fornecem acesso a conjuntos de dados que, de outra forma, seriam inacessíveis, permitindo que elas simplifiquem a ativação de campanhas e otimizem a capacidade de alcançar os consumidores de forma consistentemente precisa. Com a LiveRamp, as empresas têm o poder de desenvolver suas iniciativas de transformação digital juntamente com as demandas de um ecossistema amplamente fragmentado e as jornadas complexas de seus clientes e parceiros, incluindo nuvens e clean rooms.”

A LiveRamp continua a avançar com suas soluções e a impulsionar a colaboração de dados de próxima geração em quatro componentes críticos.

Live/Identidade: Crie a infraestrutura de identidade corporativa para identificar e combinar com precisão os clientes em todos os canais, parceiros e plataformas para obter a visualização mais conectada possível do cliente.

Crie a infraestrutura de identidade corporativa para identificar e combinar com precisão os clientes em todos os canais, parceiros e plataformas para obter a visualização mais conectada possível do cliente. Live/Acesso: Expanda o valor dos dados, aprofunde o entendimento do cliente e alcance novos públicos com a rede de parceiros de dados de alta qualidade da LiveRamp.

Expanda o valor dos dados, aprofunde o entendimento do cliente e alcance novos públicos com a rede de parceiros de dados de alta qualidade da LiveRamp. Live/Conectividade: Supere a perda de sinal, abrace o futuro da endereçabilidade e conecte-se com audiências de alto valor em escala, onde quer que elas estejam.

Supere a perda de sinal, abrace o futuro da endereçabilidade e conecte-se com audiências de alto valor em escala, onde quer que elas estejam. Live/Insights: Alimente a inovação e desbloqueie medições e análises poderosas com robustas capacidades de salas de dados, controles avançados e permissões e tecnologias de aprimoramento de privacidade de ponta integradas.

Saiba mais sobre a personalização das soluções da LiveRamp para suas necessidades de negócios exclusivas em nosso site .

Sobre a LiveRamp

A LiveRamp é a plataforma de colaboração de dados preferida das empresas mais inovadoras do mundo. Líder pioneira em privacidade do consumidor, ética de dados e identidade empresarial, a LiveRamp está definindo o novo padrão para a criação de uma visualização conectada do cliente com clareza e contexto inigualáveis, ao mesmo tempo em que protege a preciosa marca e a confiança do consumidor. A LiveRamp oferece total flexibilidade para colaborar onde quer que os dados estejam, para dar suporteàmais ampla variedade de casos de uso de colaboração de dados – dentro das organizações, entre marcas e em sua principal rede global de parceiros de alta qualidade.

Centenas de inovadores globais, desde marcas de consumo icônicas e gigantes da tecnologia até bancos, varejistas e líderes em saúde, recorremàLiveRamp para construir valor de marca e de negócios duradouros, aprofundando o envolvimento e a fidelidade do cliente, ativando novas parcerias e maximizando o valor de seus dados de primeira parte, mantendo-se na vanguarda das rápidas mudanças em conformidade e requisitos de privacidade. A LiveRamp tem sede em São Francisco, Califórnia, com escritórios no mundo inteiro. Saiba mais no site www.liveramp.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231010696972/pt/

Contato:

Michelle Millsap

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE