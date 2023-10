Projeto leva empoderamento digital a escolas públicas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de outubro de 2023.

O “Janelas para o Amanhã”, iniciativa que reúne a Recode e a Petrobras para levar o empoderamento digital para professores e alunos de escolas públicas de três estados brasileiros, está comemorando três anos de operação. Desde que foi criado, já beneficiou 280 escolas de 40 municípios com mais de 9000 computadores doados diretamente pela Petrobras e trilhas formativas disponibilizadas para professores, alunos e outros membros da comunidade escolar. Em 2023, a Microsoft se juntou a essa iniciativa e ofereceu, com a Recode e com a Petrobras, uma formação baseada em gamificação.

Entre essas formações estão “Ferramentas Digitais para o Mercado de Trabalho”, que aborda conhecimentos sobre Windows e Office 365; “Programação”, que traz introdução à lógica de programação; e “Reprogramando seu Futuro”, que engloba pontos importantes sobre projetos de vida, empreendedorismo de impacto e gestão de projetos.

Entre as instituições beneficiadas está a Escola Estadual Vera Lúcia Tavares Romão, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. “Os professores que participaram tiveram uma melhora muito grande nas suas aulas. Para os alunos, contribuiu para que eles crescessem não só como estudantes, mas também como pessoas. Acredito que todas as escolas deveriam participar de um projeto como esse”, explica Mark Clark, diretor adjunto do colégio.

O aluno João Vítor usou vários dos conceitos aprendidos na sua formação para melhorar o fluxo de informações no ambiente escolar. Ele, que é representante de turma, criou um site para compartilhar informações importantes com os colegas. “Pensei: ‘como posso criar alguma coisa que me ajude e também a eles? (os outros colegas de classe)’. Foi quando começou o projeto: era uma aula divertida, com projetos, jogos. Meu sonho é ter formação em programação”, explica.

Neste ano, a Microsoft por meio da colaboração com a Recode, passou a oferecer o curso “O Papel dos Games na Aprendizagem”. O conteúdo apresenta a gamificação e a aprendizagem baseada em games e capacita os profissionais na utilização de recursos educacionais, com foco no jogo Minecraft. “A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e o processo de aprendizagem tem mudado conforme os avanços tecnológicos acontecem. Inserir os games, que já fazem parte da realidade de muitos estudantes, no processo de ensino, oferece mais possibilidades de aprendizado, trocas, conexões e engajamento entre eles”, comenta Lucia Rodrigues, líder de Filantropia da Microsoft no Brasil.

No início de 2023, o “Janelas para o Amanhã” foi avaliado pelo IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social), que concluiu que para cada R$1 investido no projeto, R$ 1,32 foram gerados em benefícios para a sociedade. O IDIS, que é organização parceira da Petrobras e realiza a avaliação de retorno do investimento socioambiental dos projetos apoiados pela empresa, destacou em seu relatório depoimentos de professores sobre uma maior digitalização e dinamização das aulas, a partir do conhecimento adquirido na formação em metodologias ativas e ferramentas digitais. De acordo com o estudo, essas observações foram feitas por membros da comunidade escolar dos ensinos fundamental, médio e técnico, incluindo coordenadores de escolas, que perceberam mudanças no corpo docente.

O relatório do IDIS teve o objetivo de apresentar a metodologia adotada, os processos de execução e os resultados obtidos pela iniciativa. Para isso, o estudo usou como base um conjunto de dados obtidos por meio de análise documental, complementados e qualificados por meio de entrevistas em profundidade, realizadas com a equipe técnica e gestora e alguns beneficiários das ações implementadas.

“O ‘Janelas para o Amanhã’ faz parte de um eixo da Recode que chamamos de Recode Escolas. Nosso objetivo é reduzir as desigualdades no ensino público por meio do uso ético, consciente e cidadão da tecnologia, fazendo bom uso dela em sala de aula com o apoio de professores e alunos. O legado que esse projeto deixa é bem amplo porque beneficia todos os membros da comunidade escolar”, destaca Rodrigo Baggio, fundador e CEO da Recode.

“O projeto Janelas para o Amanhã surgiu no contexto da pandemia de covid 19, quando a questão da inclusão digital de professores e estudantes do ensino público tornou-se ainda mais urgente e necessária. A Petrobras é comprometida com a melhoria da qualidade da educação no país e acreditamos que para isso é fundamental a atuação conjunta entre empresas, organizações da sociedade civil e secretarias de educação. Por meio de projetos como esse promovemos o empoderamento digital e contribuímos para a transformação da realidade do nosso país ao garantirmos oportunidades de inclusão social e digital dignas para os jovens brasileiros”, explica Marcela Levigard, gerente de projetos sociais da Petrobras.