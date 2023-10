Quectel capacita a ZCS para revolucionar os cortadores de grama robóticos com inteligência artificial e sistema RTK de navegação

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de outubro de 2023.

Intergeo – A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções IoT, tem o prazer de anunciar que a Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) escolheu a tecnologia avançada da empresa para seus cortadores de grama robóticos. Os modernos cortadores de grama Twenty 29, 4.0 – 4.36 – 4.50 Elite RTK contarão com o módulo GNSS da série LG69T da Quectel e aproveitarão a precisão do sistema de navegação por satélite ZCS Cloud Real-Time Kinematic (RTK).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231010124486/pt/

Quectel empowers ZCS to revolutionize robotic lawnmowers with machine intelligence and RTK navigation (Photo: Business Wire)

A série LG69T da Quectel apresenta opções de banda dupla (L1 + L5 ou L1 + L2) para suportar até quatro constelações globais simultâneas, incluindo GPS, Galileo e BDS, além de QZSS. Opcionalmente, pode integrar a tecnologia RTK e Dead Reckoning, garantindo desempenho máximo em diversas aplicações. Com uma taxa de navegação de até 10 Hz, a série LG69T encontra versatilidade em aplicações que vão desde drones e robôs de entrega até agricultura de precisão, mineração, marinha, telemática automotiva, bem como ADAS e DMS.

O LG69T-AM possui um nível de precisão centimétrica quando usado com o ZCS Cloud RTK. Isso permite que um ou mais robôs operem em uma ampla área de trabalho, de até 30 mil m² (ou mesmo 80 mil m² sob certas condições específicas), com uma precisão de navegação centimétrica e sem a necessidade de fio perimetral. O ZCS Cloud RTK aproveita a sinergia da tecnologia satelital e plataformas na nuvem para atualizar consistentemente o robô com sua posição designada dentro de um raio de 15 km, usando uma antena GPS.

Isso se traduz em navegação extrema e alta precisão no corte da grama com até cinco centímetros do limite da área e em espaços estreitos, de difícil acesso ou terrenos irregulares e com grandes declives, garantindo um corte uniforme e preciso em toda a área. As vantagens são inúmeras, tais como eficiência de trabalho, versatilidade de uso e ausência de instalação de fio perimetral. Além disso, a integração desse inovador sistema de navegação com novos sensores ultrassônicos e de grama permite cobrir grandes áreas com alto grau de precisão, mesmo em caso de perda de sinal.

“A Quectel Wireless Solutions está muito feliz em forneceràZCS o módulo LG69T-AM para seu inovador cortador de grama robótico que incorpora tecnologia de posicionamento avançada”, comentou Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions. “Este cortador de grama utiliza a funcionalidade do módulo GNSS avançado da série LG69T da Quectel para fornecer nível de precisão centimétrica, facilitando assim a navegação.”

“A colaboração do Idea Lab (área de P&D) da ZCS com a Quectel, especialista em soluções IoT, vai justamente no sentido de tornar os robôs cortadores de grama da ZCS ainda mais inteligentes”, disse Michele Balò, gerente de Serviço e Qualidade do Cliente da Zucchetti Centro Sistemi. “A tecnologia RTK Cloud melhora a transmissão de informações (entre o robô e a nuvem) e aumenta a precisão do posicionamento do robô, otimizando a navegação autônoma dos cortadores de grama robóticos.”

O Idea Lab da ZCS, dedicadoàpesquisa e desenvolvimento (P&D), alinha-se perfeitamente com a visão da Quectel de melhorar a inteligência dos robôs cortadores de grama da ZCS por meio desta colaboração. A tecnologia RTK Cloud melhora a transmissão de informações (entre o robô e a nuvem) e aumenta a precisão do posicionamento do robô, otimizando a navegação autônoma dos cortadores de grama robóticos.

Atualmente, a tecnologia RTK está integrada em modelos específicos da linha de produtos da ZCS, projetados principalmente para jardins de grandes dimensões. Em um futuro próximo, o plano é expandir sua disponibilidade para robôs adaptados para espaços verdes de pequeno e médio porte.

O cortador de grama robótico da ZCS e o módulo LG69T da Quectel estarão no estande da Quectel na Intergeo – Hall 1.2, estande A1.012.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de 5,9 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, bem como antenas e serviços.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações, acesse: www.quectel.com, LinkedIn, Facebooke X.

Sobre a ZCS

Criada em 2000, a divisão robótica da Zucchetti Centro Sistemi Robotics projeta, produz e distribui robôs inovadores de alta tecnologia, desenvolvidos combinando conhecimento e habilidades profissionais nas áreas de TI, eletrônica e mecânica. Os principais produtos da marca são o cortador de grama robótico tecnicamente avançado Ambrogio (http://www.ambrogiorobot.com), com modelos que atendem a todas as necessidades e desafios encontrados em um jardim, e o revolucionário limpador de piscina Nemh2o (www.nemorobot.com), equipado com uma tecnologia “sem fio” exclusiva.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231010124486/pt/

Contato:

Imprensa: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE