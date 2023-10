Quectel e MikroElektronika anunciam placas Click Boards RTK da série LC29H para obter posicionamento com precisão centimétrica de dispositivos IoT do mercado de massa

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções IoT, e a MikroElektronika (MIKROE) anunciaram hoje o lançamento de placas Click Boards™ Real-Time Kinematic (RTK) da série LC29H.

Quectel and MikroElektronika announce LC29H series RTK click boards to achieve cm-accurate positioning for mass-market IoT devices (Photo: Business Wire)

A LC29H é uma série de módulos GNSS de banda dupla e multiconstelação que suportam a recepção simultânea de constelações GNSS globais, incluindo GPS, BDS, GLONASS e Galileo, proporcionando uma redução substancial na interferência multipercurso em desfiladeiros urbanos densos e uma melhoria notável no nível de precisão do posicionamento.

A série LC29H da Quectel de módulos GNSS foi projetada para atender aos requisitos do mercado de consumo de massa e permite dispositivos de alta precisão, pequeno formato e baixo custo. Os módulos são baseados no mais recente receptor L1/L5 e, comparados aos receptores L1/L2 existentes, têm desempenho de precisão equivalente, mas alcançam 70% menos consumo de energia e permitem que as soluções sejam 50% menores.

A versão GNSS RTK 3 Click™ conta com o módulo de banda dupla (L1+L5) LC29HEAMD da Quectel. Ele pode fornecer correções RTK MSM4 ou MSM7 e ser combinado com a antena geodésica YEGM011AA da Quectel como estação base. Além disso, pode ser usado como um rover e ser combinado com a antena móvel YB0017AA de alto desempenho da Quectel para fornecer nível de precisão centimétrica. A combinação de duas placas e antenas associadas pode ser usada para proporcionar uma base RTK e rover com excelente custo-benefício, precisão centimétrica e uso imediato.

“Estamos empolgados com o fato de a MIKROE ter escolhido nossa nova série LC29H para seus novos produtos de placas Click Boards GNSS”, comentou Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions. “A MIKROE é conhecida por fornecer as melhores placas Click Boards, documentação e ferramentas de desenvolvimento, ajudando as equipes de engenharia e os fabricantes a avaliar ideias de forma rápida e fácil e a conseguir colocar seus novos produtos inovadores em produção com agilidade.”

“A MIKROE colaborou com a Quectel no desenvolvimento de muitas placas Click Boards™ complementares de periféricos que contavam com módulos GNSS, LTE e GSM. O resultado de nossa cooperação mais recente são as duas placas complementares mikroBUS™ para o desenvolvimento de aplicações RTK Rover e estação base”, explicou Aleksandar Mitrovic, chefe da equipe de Desenvolvimento Click e gerente de Marketing de Produtos Click Boards™ da MIKROE. “Estamos impressionados com a qualidade da comunicação e o nível de suporte durante o desenvolvimento desses projetos de referência.”

A série LC29H foi projetada para se destacar com suporte de dupla frequência, culminando em uma precisão excepcional. No modo autônomo, ela atinge valores de precisão impressionantes de um metro, enquanto as variantes com capacidade RTK alcançam precisão centimétrica. Além disso, a função opcional Dead Reckoning (DR) garante desempenho de posicionamento de alto nível, mesmo em cenários desafiadores caracterizados por sinais fracos ou ausência de sinais GNSS.

A série LC29H incorpora recursos avançados de gerenciamento de energia, inaugurando uma era de detecção e posicionamento GNSS de baixa potência. Esse recurso torna o módulo a escolha ideal para aplicações onde a eficiência energética é fundamental, principalmente em sistemas alimentados por bateria, tais como cortadores de grama robóticos, e-scooters, rastreadores esportivos, drones ou detectores portáteis, como os detectores de metal.

O módulo da série LC29H da Quectel e o GNSS RTK 3 Click da MIKROE estarão no estande da Quectel na Intergeo – Hall 1.2, estande A1.012.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de 5,9 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, bem como antenas e serviços.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações, acesse: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e X.

Sobre a MIKROE

A MIKROE tem mais de 20 anos de experiência em design integrado e fabricação de ferramentas de desenvolvimento de alta qualidade e mais de 15 anos no desenvolvimento de compiladores e conjuntos de ferramentas IDE adequados tanto para iniciantes quanto para profissionais. Com mais de 90 funcionários e instalações de fabricação próprias, a MIKROE conta com tudo o que é necessário para lançar e dimensionar um novo produto.

As Click Boards™ com 1,5 mil placas diferentes são o maior portfólio de placas complementares de periféricos padronizados do mundo e são compatíveis com mais de 500 placas de sistema no mercado graças ao conector mikroBUS™. Seu formato pequeno e independência do controlador as tornam adequadas para avaliar uma tecnologia específica ou criar protótipos de maneira rápida de suas aplicações finais. Ter projetos de referência verificados acelera o tempo de prova de conceito e reduz o tempo de comercialização do modelo final.

