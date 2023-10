Tonin oferece Pix Saque e Pix Troco com solução da Fiserv

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de outubro de 2023.

A rede Luiz Tonin reduziu os custos com numerários e o volume de dinheiro em espécie que circulava por suas 20 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, com a adoção do Pix Saque e Pix Troco. Para ofertar as soluções, a rede optou por integrar o hub de Pix da Fiserv, por meio de sua unidade de negócios Software Express, utilizando o Itaú Unibanco como Provedor de Serviços de Pagamento (PSP).

O serviço foi liberado inicialmente em um dos supermercados da rede, ajudando a entender se sua oferta impactaria as filas nas lojas, e logo depois foi expandido para as demais unidades. Desde a implementação que ocorreu de forma rápida e praticamente sem custos adicionais, em julho de 2022, o ticket médio cresceu três vezes em valor.

Adotar a solução foi mais simples pelo fato de a empresa já oferecer o Pix como meio de pagamento de compras a seus clientes, uma vez que não seria necessário passar por todo o processo de autorização para aceitação e tokenização das informações. Além disso, a rede já utilizava a solução da Fiserv que oferece serviços transacionais e diferentes plataformas de pagamentos integradas ao varejo para captura de transações de cartões e vouchers, incluindo cartões Private Label, de benefícios e de serviços de fidelidade.

Seguindo as regras definidas pelo BC, para a retirada de dinheiro nas lojas da Luiz Tonin o cliente pode optar pelo Pix Troco – no qual ele faz uma compra e pede para que o Pix seja cobrado em um valor superior, para obter essa em dinheiro – ou pelo Pix Saque – neste caso, basta fazer um Pix no valor desejado, a partir de um QR Code mostrado ao cliente na tela do PDV, para receber em espécie o valor acordado, sem necessidade de realizar uma compra.

“O Pix Saque e o Pix Troco trouxeram benefícios para nossos clientes e para a Luiz Tonin Atacadista. Agora além de oferecer produtos para abastecer o seu lar, também oferecemos serviços financeiros aos nossos clientes como o saque através do Pix”, conta Daiane Belluzzo, Gerente Financeiro da rede de supermercados e atacarejo Luiz Tonin. “O cliente não precisa mais se dirigir ao banco ou lotérica para fazer o seu saque, com o App do seu banco ele pode utilizar uma das nossas 20 lojas e fazer um saque em menos de um minuto”, complementa.

Segundo a empresa, há ainda muito espaço para crescer e a comunicação com o cliente continua constante, promovendo as soluções de Pix Saque e Pix Troco em todos os canais, presenciais e online – uma forma de oferecer ao consumidor múltiplas opções para comprar e pagar, e inclui banners em loja, disparo de SMS e e-mail marketing e avisos visuais nos caixa.

“O Banco Central fez um trabalho de bancarização dos clientes com o pagamento de auxílios pelo Caixa Tem e nós, enquanto lojistas, precisávamos estar preparados para receber esses clientes que transacionavam em Pix”, diz Daiane. “Depois desse primeiro passo, iniciar a oferta de Pix Saque e Pix Troco, contou com uma implantação mais rápida. Temos um longo caminho, temos um ano de implantação. Crescer a participação do Saque nas compras pagas em dinheiro é o nosso maior objetivo”, finaliza a executiva.