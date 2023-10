Venda Direta ganha destaque no mês do empreendedor

10 de outubro de 2023.

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABVED), a força de vendas nesse setor no País tem cerca de 3,5 milhões de empreendedores, que atuam como distribuidores diretos das empresas, seja em modelo de marketing multinível ou mononível, sendo a principal fonte de renda para 63,5% dos empreendedores jovens com, em média, 32 anos. Em 2022, os produtos e serviços comercializados por venda direta no Brasil geraram um volume de negócios de R$ 45 bilhões.

“Esse modelo de negócios permite que empreendedores independentes comercializem produtos diretamente para os consumidores, eliminando intermediários tradicionais, e oferece inúmeras vantagens extremamente atraentes para quem quer empreender”, explica Paulo Moledo, CEO da Hy CIte, empresa detentora da Royal Prestige®, marca de utensílios premium de cozinha e posicionada como a 24ª maior companhia de venda direta do mundo, segundo a Direct Selling News.

Entre as vantagens do setor está a necessidade de um investimento menor do que quem pretende empreender do zero. No caso da Royal, esse benefício é um diferencial no mercado, pois exige zero investimento inicial, além deles mesmos realizarem as entregas dos produtos, o que elimina a exigência de estocagem. A flexibilidade da área também chama bastante a atenção, já que a venda direta permite que empreendedores definam seus próprios horários de trabalho e se adaptem às suas necessidades pessoais e familiares.

A independência é outro fator decisório, já que o empreender passa a ter o controle total sobre suas operações e tomadas de decisões, pode desenvolver habilidades de vendas, comunicação e gestão de negócios, que são transferíveis para outros aspectos da vida profissional e possibilidade de construir relacionamentos, o que leva a uma ampliação de sua rede de contatos.

Mas Moledo reitera: “O empreendedorismo na venda direta é movido pelo desempenho pessoal. Quanto mais esforço você investir, maior será o potencial de lucro e crescimento”. Por isso, é fundamental que as empresas da área ofereçam treinamento e suporte contínuo para ajudar os empreendedores a alcançarem o sucesso.