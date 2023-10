VertiGIS lança VertiGIS Network Locator, revolucionando as soluções 811

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 10 de outubro de 2023.

A VertiGIS, líder mundial em soluções de gerenciamento de ativos espaciais e software de sistemas de informação geográfica (GIS), tem o orgulho de anunciar a mais recente inclusãoànova linha de produtos da VertiGIS Networks: o VertiGIS Network Locator. Esta solução inovadora de localização para serviços públicos subterrâneos revoluciona a forma como as empresas lidam com a demanda de respostas 811, Call-Before-You-Dig e One-Call com eficiência e precisão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231006926429/pt/

A locate request through Texas811 assigned to the “North Team;” a 3rd party locate service. (Graphic: Business Wire)

O VertiGIS Network Locator permite aos usuários receber, processar e mapear automaticamente solicitações de localização em um único sistema. Isso garante que os usuários não percam sua viagem e que suas redes estejam protegidas contra ataques dispendiosos. Os usuários podem gerenciar localizações nos EUA e Canadá, e a solução se integra facilmente com empresas de localização da região, como a USIC. Com preços baseados no volume de locais e não no número de funcionários de campo, o VertiGIS Network Locator é dimensionado automaticamente para atender às necessidades dos usuários, sejam eles uma organização de pequeno ou grande porte.

“Basta um ataque para inviabilizar um serviço público ou de telecomunicações, afetando negativamente os clientes e custando tempo e dinheiro às organizações. Com o aumento das pressões sobre o crescimento, realizar localizações de rede de forma confiável e eficiente nunca foi tão importante”, afirmou Paul Wickman, diretor global de Produtos da VertiGIS. “Adicionar o VertiGIS Network Locatorànossa linha de produtos da VertiGIS Networks reflete nosso compromisso em capacitar operadoras de serviços públicos e provedores de serviços de comunicação para gerenciar suas redes de forma eficiente em um mundo cada vez mais digital, permitindo-lhes atender aos requisitos legais e aos padrões de segurança.”

Sobre a VertiGIS:

A VertiGIS é uma desenvolvedora de software e fornecedora líder de soluções em gerenciamento de ativos e sistemas de informação geográfica (GIS). Seu foco está no desenvolvimento de soluções e serviços de software que permitem aos profissionais dos segmentos de serviços públicos, governo, telecomunicações e infraestrutura conectar seus processos de negócios com tecnologia de gerenciamento espacial. Utilizado por mais de 5 mil clientes e milhões de usuários finais no mundo todo, o portfólio de produtos da VertiGIS foi projetado para melhorar os recursos dos principais softwares de GIS, especialmente o ArcGIS® da Esri. Para mais informações, acesse www.vertigis.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231006926429/pt/

Contato:

Lisa Cottrell – diretora de Marketing da VertiGIS

[email protected]



Paul Wickman – diretor global de Produtos da VertiGIS

[email protected]



Site: www.vertigis.com

Fonte: BUSINESS WIRE