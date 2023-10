Cris Lopes grava programa especial para o Dia das Crianças

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de outubro de 2023.

O programa “Tarde ISTV”, comandado por Cris Lopes, é apresentado diariamente para todo o Brasil pela atriz de cinema premiada e apresentadora de TV que possui experiência em programas ao vivo e já atuou na Band, RedeTV! e SBT com artistas. A atriz foi convidada pelo CEO do Grupo ISTV/ISFM de Comunicação, Cláudio Fernando Aguiar, para trazer a nova atração para a Rede ISTV, que há mais de 1 ano vem transmitindo sua programação para o Brasil.

A artista produziu a versão mirim de seu programa com o nome de “Tarde ISTV Kids”, levando diversas crianças aos estúdios da emissora para a gravação do especial em homenagem ao Dia das Crianças. O programa conta com entrevistas com crianças brasileiras premiadas no exterior do grupo de Ballet Mônica Andrade, apresentações musicais infantis, bailarinas do Instituto Marias e oficina de pintura do espaço Insight Oficina de Arte com as crianças desenhando e pintando no estúdio da TV durante todo o programa.

Cris Lopes que protagonizou o seriado infantil Vila Maluca na RedeTV! em 2005 e 2006 com a personagem Xuxu, relembra os tempos que interagia com as crianças na TV com a produção deste programa exclusivo para ser exibido no dia 12 outubro às 15h em rede nacional, com participação especial de Fábio Aguiar e do Palhacinho Xixi, que já esteve no programa do Ratinho no SBT. “Sempre recebi muitas cartinhas e desenhos das crianças na RedeTV!, que guardo com muito carinho até hoje”, comenta Cris.

O programa diário transmitido ao vivo todos os dias às 15h, “Tarde ISTV com Cris Lopes”, possui 01h30min de duração e oferece conteúdo com temas atuais, idealizado e produzido por Cris Lopes com sua equipe de 18 profissionais.

Utilizando de sua vivência internacional em TV e cinema nos últimos 10 anos, a artista trouxe para a TV brasileira, especialistas em saúde, beleza, autoestima e histórias de vida de empreendedores de todas as áreas com interatividade ao vivo com o público de diversos estados brasileiros, que interagem através do WhatsApp com a apresentadora e enviam perguntas aos convidados do programa.

“Tarde ISTV com Cris Lopes” é exibido de segunda a sexta, ao vivo, às 15h na Rede ISTV no canal 1004 via satélite e parabólicas com antena digital no Brasil e no canal 36.1 na Baixada Santista. A programação da emissora também está disponível nos aplicativos gratuitos das TVs SMART: LG, Philco e Philips, no aplicativo ISTV HD ao vivo para celulares Android e no site istv.com.br.