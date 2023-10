Cubos Academy oferece mais de 5 mil bolsas de estudos em TI

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de outubro de 2023.

Com o propósito de facilitar o acesso à educação de qualidade, a Cubos Academy, uma das maiores edtechs do Brasil, em parceria com a ENGIE Brasil Energia, disponibiliza, totalmente gratuitas, mais de 5.000 bolsas de estudos integrais para os cursos introdutórios de Desenvolvimento de Software, Design UX/UI, Análise de Dados e Product Management. Além disso, outras 100 bolsas de aprofundamento nessas áreas serão concedidas para os participantes do programa.

As inscrições acontecem no site da Cubos Academy, de 25 de setembro a 27 de novembro, e são destinadas a pessoas que moram em cidades do interior dos seguintes estados: Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Para conferir todas as cidades contempladas, basta acessar a home page do site de inscrição.

Para se inscrever nos cursos introdutórios é necessário ter concluído o ensino médio ou estar cursando. Já para os cursos de aprofundamento que equivalem a um técnico, o candidato precisa ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e obrigatoriamente precisa ter concluído algum dos cursos de introdução.

Vale ressaltar que não é necessário ter conhecimento prévio nas áreas de estudo, pois a Cubos Academy oferece todo o suporte necessário para começar a estudar TI do zero.

“Mudar realidades por meio da educação é uma das principais forças que fazem com que a Cubos Academy continue crescendo. Para nós, garantir que mais de 5 mil pessoas tenham contato com uma especialização em TI é um privilégio. Um único estudante formado pode impactar positivamente na vida de suas famílias e até mesmo em suas cidades em curto prazo’’, ressalta José Messias Júnior, CEO e founder da Cubos Academy

As aulas dos cursos introdutórios serão disponibilizadas na plataforma Cubos On.De, no modelo assíncronas. Ou seja, podem ser acessadas posteriormente em um horário que for mais conveniente para os estudantes. Além disso, os interessados poderão se inscrever em um ou mais cursos disponíveis.

Para além dos introdutórios à tecnologia, a edtech também concede acesso aos conteúdos especiais sobre soft skills e demais habilidades. O objetivo, é auxiliar os participantes a reconhecerem o perfil esperado no mercado tech. Os alunos poderão se preparar para entrevistas de emprego e técnicas de como destacar o perfil no LinkedIn. Após a conclusão dos cursos, serão disponibilizados certificados de participação.

Já para os estudantes que irão concorrer às 100 bolsas de aprofundamento na área desejada é necessário participar de um breve teste dividido em quatro partes, sendo elas: raciocínio lógico, elaboração de perfil, situacional e motivacional que serão aplicados por especialistas em recursos humanos.

Os cursos aprofundados têm carga horária de 600 horas e os alunos poderão contar com mentoria ao vivo para que seja possível tirar dúvidas sempre que necessário. Além disso, a edtech disponibiliza um time voltado para a experiência e empregabilidade do estudante e um canal na plataforma Discord para dúvidas e interação entre alunos.

De acordo com o levantamento feito pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudo do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, 5,2 milhões de jovens entre 14 e 24 anos estão desempregados. Essa foi também uma preocupação relatada no Diálogo com Stakeholders, programa estruturado pela ENGIE Brasil Energia e, busca ouvir as comunidades locais.

“A preocupação com o futuro dos jovens está presente em todas as regiões do país. Foi assim que nasceu a vontade de estruturar iniciativas para agir de forma rápida e efetiva. Por meio da parceria com a Cubos Academy, estamos trabalhando para construir espaços, oportunidades de formação e empregabilidade”, destaca Luciana Nabarrete, Diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade da ENGIE Brasil Energia.

Mais de seis mil vidas impactadas pela educação em TI

Até o momento, quase duas mil bolsas já foram oferecidas pela Cubos Academy em conjunto com empresas parceiras. Somente em 2023, em parceria com o iFood, mais de mil pessoas puderam se formar gratuitamente no curso integral de Programação Back-end. Agora, por meio da parceria com a ENGIE, mais 5.245 bolsas serão concedidas. Ao todo, mais de 6.490 mil pessoas já foram impactadas pelas ações de concessão de bolsas da Cubos Academy.

Serviço

Cursos: Desenvolvimento de Software, Design UX/UI, Análise de Dados e Product Management.

Link para inscrição

Período de inscrições: De 25 de setembro a 27 de novembro.

Quem pode participar? Pessoas cursando Ensino Médio e com conhecimento básico em informática.