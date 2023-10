Entrega fenomenal de transformação digital para MTN South Sudan pela Tecnotree

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de outubro de 2023.

A Tecnotree, uma plataforma digital mundial e líder de serviços para 5G e tecnologias nativas da nuvem, finalizou recentemente um go-live bem-sucedido com a MTN South Sudan para a conclusão de atualizações de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS) full-stack, que inclui: Gerente de ciclo de vida do cliente Digital (DCLM), Gerente de pedidos digitais (DOM), Plataforma aceleradora digital (DAP), Gerente de catálogo digital (DCM), Gestão de recursos digitais (DRM) e Sistema de faturamento convergente digital (DCBS). Este projeto faz parte da iniciativa de transformação digital da MTN que visa acelerar a execução da sua “Ambição 2025”.

A Tecnotree melhorou a infraestrutura BSS da MTN South Sudan por meio de sua gama completa Digital BSS Suite com CRM, gerenciamento de pedidos, catálogo de produtos, gerenciamento de estoque, plataforma de microsserviços, faturamento, cobranças e integração de funcionalidades BSS com outros sistemas e canais 3PP.

Esta transformação digital permitiráàMTN South Sudan executar operações comerciais sem problemas e utilizar funcionalidades recentemente disponíveis para obter benefícios comerciais. Além disso, isso garantirá o alinhamento dos processos de negócios com as operações diárias.

Mazen FARAH, CIO da MTN South Sudan, disse: “O projeto de transformação com a Tecnotree foi um grande sucesso! A experiência comprovada da Tecnotree e seu portfólio incomparável de capacidades para impulsionar a inovação serão muito importantes para ajudar a MTN South Sudan a acelerar sua missão ‘Ambição 2025’. Tenho o prazer de estender meus agradecimentos, apreço e gratidão às equipes da MTN South Sudan e da Tecnotree pela migração e atualização bem-sucedidas. Em outras palavras, isso é fenomenal!”.

Ramaseshan Subramanian, vice-presidente e chefe de Entrega e Operações Globais da Tecnotree, afirmou: “Temos orgulho de anunciar isso como mais um marco importante em nossa jornada de transformação com a MTN South Sudan, que permitiráàela lançar agressivamente seus serviços digitais para seu cliente como parte de seu programa de sucesso empresarial. A entrega do projeto foi feita no verdadeiro espírito de colaboração entre a MTN South Sudan e a Tecnotree. Esta criação de uma plataforma Consumer BSS habilitada digitalmente em apenas nove meses após a entrada em operação do Enterprise BSS Suite dáàMTN South Sudan uma excelente vantagem no mercado”.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é Diamond Certified pelos padrões Open API da TM Forum e seu Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

Para mais informações, acesse www.tecnotree.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231011501854/pt/

Contato:

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE