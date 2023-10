Full Sail University promove evento “Mixagem de Talentos” em 11 de outubro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de outubro de 2023.

No próximo dia 11 de outubro, a Full Sail University realiza em São Paulo (SP) o evento “Mixagem de talentos: explorando áudio, engenharia de som e música para despertar sua criatividade sonora”. O encontro terá a presença de influenciadores da área de audiovisual, para que esses profissionais possam apresentar diferentes temas relativos a este universo aos interessados.

Voltado para profissionais que desejam aprender um pouco mais ou amadores que desejam iniciar uma carreira, o evento trará palestras com experiências reais e orientações práticas sobre como transformar a paixão por música em um caminho profissional.

“Às vezes, o sonho de ter uma carreira internacional parece distante, mas nosso evento quer desmistificar isso”, diz Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University. “Teremos uma série de entrevistas com graduados brasileiros da Full Sail University, e influenciadores que atuam diariamente na área vão ensinar o caminho das pedras para quem tem o mesmo sonho de lançar-se internacionalmente através do estudo e da formação fora do Brasil”, completa.

Sobre os palestrantes

Até o momento, são cinco palestrantes confirmados para o bate-papo no evento. Dentre eles:

Marina Mattoso, jornalista e comunicadora focada em música, atualmente sócia-diretora na Jangada Comunicação;

Luis Paulo Serafim, engenheiro de áudio, com um histórico de quatro prêmios do Grammy Latino recebidos;

Amanda de Andrade, locutora, dubladora, atriz de voz e engenheira de áudio;

Chrys Gringo, produtor musical e youtuber;

Alexandre Nickel, produtor audiovisual e um dos sócios da Agência de Podcast;

Agenda:

19h00 | Abertura

Apresentação dos palestrantes e da instituição

19h10 | Sessão 01

“Estratégias de Marketing Musical na Era Digital”, com Marina Mattoso

19h25 | Sessão 02

O poder da voz e das emoções: Estratégias de Dublagem e Narração para Fortalecer Marcas e Engajar Audiências, com Amanda de Andrade

19h40 | Sessão 03

“Transformando Paixão em Carreira na Indústria Musical: Dicas de carreira”, com Chrys Gringo

19h55 | Sessão 04

“A Convergência da Narrativa Visual e Sonora: Explorando o Poder dos Podcasts como Forma de Arte”, com Alexandre Nickel

20h10 | Sessão 04

“Desvendando segredos da mixagem: Dicas com um Multi Latin Grammy Winner”, com Luis Paulo Serafim

20h30 – 21h00 | Sessão Q&A

Perguntas & Respostas com os palestrantes

Para saber mais, basta acessar: https://www.platty.tech/producaomusical