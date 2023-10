Full Sail promove encontro virtual sobre Recording Arts

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de outubro de 2023.

A Full Sail University está promovendo o Virtual Experience Ambassador’s Edition Recording Arts, um evento online que ocorrerá de 23 a 26 de outubro, das 19h às 22h. O objetivo da conferência é promover o crescimento e fortalecer os laços entre profissionais da área de Recording Arts.

Entre os palestrantes confirmados para o encontro, destaca-se Marcela Chiaratti, gestora de projetos na área da educação corporativa e mestre em Entertainment Business pela Full Sail University. Ela abordará o tema “Carreira e Protagonismo: assumindo as rédeas da sua jornada”. Outro palestrante é Carlos Ronconi, especialista em audiovisual, que discutirá “A importância do áudio no audiovisual”. Além disso, Fábio Almeida, profissional de marketing e imagem, apresentará insights sobre a “Monetização dos talentos do áudio” e Anita Carvalho, mestre em Gestão da Economia Criativa, compartilhará suas perspectivas sobre o “Music Business”.

O evento também contará com a participação de Alê Siqueira, curador do Festival Percpan, que abordará o “Escopo de trabalho do produtor musical”, enquanto Marcelo Claret, especialista em áudio, vai explorar o “Sound Design para musicais de teatro”. Por fim, o músico Clement Zular discutirá a “Diversificação da Carreira do profissional de áudio”.

A Full Sail University é conhecida por sua abordagem imersiva no ensino, tanto em estúdios de produção reais quanto em salas de aula. Seus programas de graduação são projetados para fornecer aos alunos conhecimento e experiência prática, preparando-os para carreiras em entretenimento, mídia, artes e tecnologia.

Segundo a Community Outreach Director da Full Sail University, Carol Olival, este evento é uma oportunidade para os interessados na área de Recording Arts se atualizarem e aprenderem com profissionais de destaque no campo.

“Networking também é sobre garantir novas experiências. É muito recompensador poder oferecer, gratuitamente, uma vez por mês, uma experiência online com graduados e embaixadores da Full Sail University que são referências no mercado para que os participantes possam interagir, tirar dúvidas e ainda ter ferramentas para crescerem na área de atuação”, ressalta.

Para realizar a inscrição, basta acessar: https://fs-courses.com/vxp/2023/oct-pt