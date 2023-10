Líder em privacidade Linksys afirma compromisso com a privacidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de outubro de 2023.

Linksys, uma empresa icônica de conectividade para residências e pequenos escritórios, sente o prazer de anunciar em uma declaração diretiva novas atualizações em seu abrangente compromisso de privacidade. A Linksys está há muito tempo na vanguarda de políticas progressistas em torno da proteção dos dados e informações pessoais de seus clientes, e continua priorizando a privacidade e a segurança online.

Garantir que dados e informações pessoais estejam seguros ao usar a Internet é crucial. À medida que o mundo está mais conectado e mais dados são compartilhados online, é natural querer garantir que as informações pessoais e as atividades online sejam mantidas privadas e seguras.* Com a crescente popularidade da conectividade de alta velocidade, a questão da privacidade online irá avançar ainda mais.

Segundo um relatório da Reuters, a atividade online disparou durante a pandemia e, com as pessoas passando mais tempo online, os riscos de violações de dados, comprometimento da segurança cibernética, phishing e outras ameaças também aumentaram. Isto coloca a política de privacidade abrangente da Linksys em primeiro plano: a proteção de dados é um assunto cada vez mais importante e a Linksys continua priorizando uma experiência online mais segura e protegida para seus clientes.

“A Linksys trabalha constantemente para garantir que os dados dos clientes estejam seguros. É uma prioridade máxima que cada cliente da Linksys, não importa onde estejam no mundo, tenha uma experiência online segura”, disse o Diretor Executivo da Linksys, Jonathan Bettino.

Isto significa que a Linksys não:

Rastreia seu aplicativo ou atividades online

Vende suas informações pessoais

Como a Linksys é uma empresa “opt-in”, os clientes da Linksys sempre decidem se desejam receber e-mails ou textos de marketing. Se um cliente desejar remover seu nome de uma lista de marketing, ele poderá cancelar a assinatura de e-mails ou enviar uma mensagem de texto com a palavra STOP, e seu nome será removido imediatamente.

Recursos e benefícios adicionais

Sem rastreamento de site: Os produtos e aplicativos da Linksys não rastreiam sites que você visita nem coletam informações sobre o conteúdo que você visualiza na Internet, nem rastreiam o uso de seus aplicativos ou atividades online.

Os produtos e aplicativos da Linksys não rastreiam sites que você visita nem coletam informações sobre o conteúdo que você visualiza na Internet, nem rastreiam o uso de seus aplicativos ou atividades online. Sem rastreamento de sua atividade: Os produtos e aplicativos da Linksys não contêm cookies de rastreamento ou publicidade.

Os produtos e aplicativos da Linksys não contêm cookies de rastreamento ou publicidade. Não vende ou compartilha suas informações pessoais: A Linksys não vende, nem compartilha suas informações pessoais para fins de marketing.

A Linksys não vende, nem compartilha suas informações pessoais para fins de marketing. Ativa ou não o recebimento de e-mails e mensagens de texto: Linksys é uma empresa “opt-in”, significando que você decide se deseja receber e-mails ou textos de marketing.

Linksys é uma empresa “opt-in”, significando que você decide se deseja receber e-mails ou textos de marketing. Aumento da segurança: Os dispositivos permanecem seguros com atualizações automáticas de segurança, uma rede separada para convidados e recursos avançados adicionais acessíveis pelo aplicativo Linksys.

Leia mais sobre o Compromisso de Privacidade da Linksys aqui.

Sobre a Linksys

Na Linksys, criamos simplicidade para que você nunca experimente complexidade. A Linksys é uma marca emblemática que celebra seu 35º ano de inovação em conectividade residencial e de pequenos escritórios. Com muitas inovações no setor, a Linksys oferece produtos simples, rápidos, confiáveis e acessíveis para residências e pequenos escritórios onde “não há TI”.

* A transmissão de informações pela Internet não é 100% segura. Nas políticas de privacidade da Linksys, ela aconselha seus clientes a (i) ter cautela ao usar computadores ou dispositivos públicos; (ii) ter cuidado ao usar qualquer computador ou dispositivo, ao qual usuários não autorizados por você possam ter acesso; e (iii) criar senhas fortes e exclusivas para sua rede residencial. A Linksys não pode prevenir problemas de privacidade e segurança gerados pelo usuário.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231011859896/pt/

Contato:

Contato de mídia



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE