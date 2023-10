Mondee revela nova identidade de marca impressionante e aproveita IA para elevar e capacitar as experiências de viagem

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de outubro de 2023.

Mondee Holdings Inc. (Nasdaq: MOND), empresa e mercado de tecnologia de viagens em alto crescimento com um portfólio de plataformas internacionais nos setores de viagem corporativa e de lazer, anuncia uma mudança de marca transformadoraàmedida que a empresa avança para se conectar com viajantes e planejadores de viagens em um nível mais profundo e autêntico. Trata-se de um novo visual e uma nova era para a Mondee, que reflete o espírito aventureiro da empresa e o investimento significativo em inovações tecnológicas para oferecer experiências de viagem incomparáveis.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231011209389/pt/

Mondee is unveiling a striking new brand identity and website to that reflects the company’s adventurous spirit and significant investment in technological innovations to offer unparalleled travel experiences. The visual identity was inspired by a sense of possibility and Mondee’s drive to go beyond the ordinary. Warm colors, a playful typeface, and a dynamic and emotive photography style amplify the wonder of travel. A bespoke graphic inspired by travel paths illuminates the options that Mondee provides for its customers. The new Mondee brand voice is clear, spirited, and engaging, ensuring that customers feel they have a partner that anticipates their needs and helps them have fun along the way. A messaging playbook helps every user find delight in Mondee’s diverse offering—whether they’re an industry veteran who’s seen it all or a traveler setting off on their next globetrotting adventure. (Graphic: Business Wire)

A Mondee introduziu uma série de novas soluções centradas no cliente, incluindo o recente lançamento da revolucionária ferramenta de planejamento de viagens com inteligência artificial (IA), Abhi – o mais potente e único assistente pessoal de viagens com IA totalmente integrado do mercado. A Abhi representa um salto revolucionário, atuando como uma companheira de viagem pessoal dedicada a ajudar as pessoas a planejar viagens incríveis como nunca antes. Utilizando tecnologia de IA de última geração, a Abhi oferece um conjunto de serviços que cuidam da logística, para que os viajantes possam se concentrar em aproveitar a viagem.

“A nova identidade de marca incorpora nossa dedicação em evoluir e melhorar constantemente os serviços prestados para atender às necessidades em constante mudança dos viajantes modernos”, disse Kymber Lowe, diretora de Marketing. “O objetivo é inspirar e articular o propósito da Mondee, que é ser uma empresa focada no cliente e que se comunica com um público amplo. Estamos entusiasmados em convidar clientes, parceiros e viajantes para explorar nossa marca revitalizada e embarcar em uma jornada de descoberta, inovação e experiências inesquecíveis.”

O projeto de rebranding é o resultado de um esforço colaborativo entre a Mondee e seu parceiro criativo, a Interbrand, que incluiu uma reformulação completa da sua marca, logotipo, cores, voz e mensagens. O resultado final é uma identidade visual que fala das proezas tecnológicas da Mondee e também confereàmarca uma personalidade cativante que ressoa com os muitos públicos da Mondee no mundo todo: especialistas em viagens, influencers, pequenas empresas, trabalhadores gig e viajantes.

Prasad Gundumogula, CEO, presidente e fundador da Mondee, comentou: “Nossa reformulação da marca significa muito na jornada da Mondee. Representa nosso compromisso inabalável em melhorar a experiência de viagem a partir da tecnologia e nossa determinação em inspirar viajantes ao redor do planeta. Não se trata apenas de estética, mas de um reflexo da nossa paixão pela inovação, culminando atualmente nas nossas principais aplicações de IA e no espetacular mercado de viagens com opções personalizadas”.

Chris Campbell, diretor executivo de Criação da Interbrand, acrescentou: “A reformulação da Mondee define um momento crucial na evolução da marca, refletindo seu potencial ilimitado para oferecer experiências novas e extraordinárias. Trata-se de um momento decisivo para uma marca que está pronta para estabelecer novos padrões e reinventar sua indústria”.

Os destaques da reformulação da marca e do relançamento do site são os seguintes:

Novo logotipo: o logotipo da Mondee sofreu uma atualização importante, apresentando agora um design moderno e dinâmico que representa a abordagem progressista da empresa. O logotipo combina linhas elegantes e interconectadas para formar um “M” estilizado, simbolizando a integração perfeita de viagens e tecnologia no centro da missão da Mondee.

o logotipo da Mondee sofreu uma atualização importante, apresentando agora um design moderno e dinâmico que representa a abordagem progressista da empresa. O logotipo combina linhas elegantes e interconectadas para formar um “M” estilizado, simbolizando a integração perfeita de viagens e tecnologia no centro da missão da Mondee. Experiência de usuário melhorada: o site redesenhado apresenta um design centrado no usuário, garantindo que os visitantes possam navegar com fluidez e mergulhar no mundo de possibilidades da Mondee.

o site redesenhado apresenta um design centrado no usuário, garantindo que os visitantes possam navegar com fluidez e mergulhar no mundo de possibilidades da Mondee. Conteúdo inspirador e informativo: o site e o mercado da Mondee oferecem um tesouro de conteúdo sobre viagens, inspirando o desejo de viajar e equipando os viajantes com informações valiosas sobre suas viagens, compartilhadas de forma consistente nas plataformas de mídias sociais da Mondee.

o site e o mercado da Mondee oferecem um tesouro de conteúdo sobre viagens, inspirando o desejo de viajar e equipando os viajantes com informações valiosas sobre suas viagens, compartilhadas de forma consistente nas plataformas de mídias sociais da Mondee. Traçado de rotas de viagem: com a Mondee, nossos clientes estão em constante deslocamento. Inspirada nas rotas de voo, linhas arqueadas que saltam pelo mundo inteiro de um destino a outro, essa direção de design amplifica o movimento e as oportunidades.

com a Mondee, nossos clientes estão em constante deslocamento. Inspirada nas rotas de voo, linhas arqueadas que saltam pelo mundo inteiro de um destino a outro, essa direção de design amplifica o movimento e as oportunidades. Personalidade da marca renovada: a nova identidade da marca da Mondee exala carisma, caráter e um sentido de curiosidade, refletindo a essência das viagens e da tecnologia modernas. Essa personalidade brilhará em todas as interações, desde o site até os canais de mídia social.

a nova identidade da marca da Mondee exala carisma, caráter e um sentido de curiosidade, refletindo a essência das viagens e da tecnologia modernas. Essa personalidade brilhará em todas as interações, desde o site até os canais de mídia social. Recursos tecnológicos avançados: a Mondee utiliza tecnologia de ponta, incluindo IA robusta e própria, para fornecer aos viajantes recomendações personalizadas, atualizações em tempo real e uma experiência de reserva fluida, tudo refletido a partir de sua presença nas mídias sociais.

a Mondee utiliza tecnologia de ponta, incluindo IA robusta e própria, para fornecer aos viajantes recomendações personalizadas, atualizações em tempo real e uma experiência de reserva fluida, tudo refletido a partir de sua presença nas mídias sociais. Processo de reserva simplificado: o novo site melhora o processo de reserva, permitindo que os usuários planejem e reservem suas aventuras com mais facilidade e confiança.

A Mondee dá as boas-vindas aos clientes, parceiros e viajantes para embarcarem em uma viagem de descoberta e experimentarem a evolução das viagens e da tecnologia em Mondee.com.

SOBRE A MONDEE

Fundada em 2011, a Mondee é uma empresa de tecnologia de viagens e um mercado de viagens modernas com sede em Austin, Texas (EUA). A empresa conta com 17 escritórios nos Estados Unidos e Canadá e tem operações principais na Índia, Tailândia e Grécia. A Mondee está impulsionando mudanças nos setores de viagem corporativa e de lazer por meio de sua ampla gama de soluções inovadoras. A plataforma da empresa processa mais de 50 milhões de pesquisas diárias e gera um volume transacional substancial anualmente. Sua rede inclui em torno de 60 mil consultores de viagens de lazer e trabalhadores da economia gig, mais de 500 companhias aéreas e mais de 1 milhão de hotéis e aluguéis por temporada, 30 mil locais de retirada de carros alugados e mais de 50 empresas de cruzeiros. A empresa também oferece soluções em pacotes e ofertas auxiliares que atendem a uma base global de clientes. Em 19 de julho de 2022, a Mondee passou a ser negociada publicamente na Nasdaq sob o símbolo MOND. Para mais informações, acesse: mondee.com.

Declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos de 1995, conforme alterada. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como: “acredita”, “pode”, “espera”, “pretende”, “potencial”, “planeja”, “irá” e referências semelhantes a períodos futuros. Exemplos de declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações que fazemos sobre o crescimento futuro da empresa, desempenho, perspectivas e oportunidades de negócios, estratégias, expectativas, planos e intenções futuras ou outros eventos futuros que são declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas.

A administração acredita que estas declarações prospectivas são razoáveis como e quando foram feitas. No entanto, a empresa alerta que estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e muitos dos quais estão fora do controle da empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outros, a capacidade de implementar planos de negócios e previsões; o resultado de quaisquer processos judiciais que possam ser instaurados contra a empresa ou outros e quaisquer acordos definitivos a respeito; a capacidade da empresa de crescer e gerenciar o crescimento de forma rentável, manter relacionamentos com clientes e fornecedores e reter sua administração e funcionários-chave; a capacidade da empresa de manter a conformidade com os padrões de listagem da Nasdaq e outros riscos e incertezas estabelecidos nas seções intituladas “Fatores de risco” e “Nota de advertência sobre declarações prospectivas” no relatório anual da empresa no Formulário 10-K/A para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA em 19 de abril de 2023 e nos registros subsequentes da empresa juntoàSEC. Pode haver riscos adicionais que a empresa não conhece atualmente ou que a empresa atualmente acredita serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas.

Nada neste comunicadoàimprensa deve ser considerado como uma representação por qualquer pessoa de que as declarações prospectivas aqui estabelecidas serão alcançadas ou que qualquer um dos resultados contemplados de tais declarações prospectivas será alcançado. À luz das incertezas significativas nestas declarações prospectivas, você não deve confiar nas declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. Exceto conforme exigido por lei, a Mondee não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231011209389/pt/

Contato:

Relações públicas

[email protected]

Relações com Investidores

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE