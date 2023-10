Valetec anuncia parceria com Deloitte em 2023 e 2024

* Por: DINO - 11 de outubro de 2023.

A Valetec, gestora de investimentos em participações dedicadas a empresas inovadoras e de base tecnológica, especializada em Corporate Venture Capital (CVC), anunciou em 14 de setembro o estabelecimento de uma parceria com a empresa de consultoria e assessoria financeira Deloitte.

O objetivo da iniciativa é ampliar a oferta de fundos que ajudem a acelerar startups com foco nos setores de serviços financeiros, mídia, tecnologia, saúde e agronegócio. Enquanto a análise estará por conta da Deloitte, a Valetec participa com conhecimento e expertise de “valuation”.

O Corporate Venture Capital ainda é uma modalidade de investimento pouco difundida no Brasil, mas vem conquistando a atenção das grandes empresas no país. Cerca de 83% das organizações deste setor iniciaram investimentos de CVC há três anos, de acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP).

Fundador e CEO da Valetec, Peter Seiffert, acredita que a Deloitte irá somar seu conhecimento global para identificar o que pode ganhar força e funcionar bem na América Latina. “Isso complementa e direciona a tese de investimento, orientando o investidor com argumentos bem fundamentados para a tomada de decisão”, acrescenta.

Segundo a pesquisa Corporate Venture Capital Brasil – 2022, 72,7% das unidades de CVC no país estão na fase Inicial (2020 a 2022); 15,2%, na fase de Expansão (2017 a 2019); e 12,0%, na fase de Resiliência (até 2016). Em relação ao tamanho e a fase de maturidade do CVC, a maioria se concentra entre R$ 50 milhões e R$ 120 milhões – já os mais antigos, em fase de resiliência, estão em valores a partir de R$ 120 milhões.

Segundo Seiffert, é importante compreender os principais objetivos estratégicos que as corporações buscam ao criar seu fundo de CVC. Esses objetivos incluem os negócios existentes com inovações que ampliam a sua competitividade e produtividade. “O CVC é uma iniciativa que auxilia o posicionamento da corporação em negócios promissores ou portadores de futuro”, diz.

A Valetec gerencia fundos de CVC de empresas como Eurofarma, ArcelorMittal, Ânima, Locaweb e Dexco e está estruturando novas parcerias para 2024, além de levar eventos especializados em CVC para outras cidades que são polos de tecnologia.

