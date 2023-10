Xsolla anuncia aquisição do Lightstream, Rainmaker e API.stream

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de outubro de 2023.

A Xsolla, empresa internacional de comércio de videogames, tem o prazer de anunciar sua aquisição estratégica do Lightstream, Rainmaker e API.stream – pertencentesàVidendum, a empresa controladora. Esses conjuntos inovadores de ferramentas foram projetados para revolucionar o cenário de criação e distribuição de conteúdo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231011537668/pt/

Xsolla Acquires Lightstream (Graphic: Business Wire)

Esta aquisição ressalta o reconhecimento da Xsolla pelo enorme valor que os criadores trazem ao ecossistema de jogos e se dedica a criar e fortalecer relacionamentos com agências de talentos, criadores e seus públicos.

A Xsolla Partner Network já serve como uma solução completa para envolver desenvolvedores e editores e explorar novas oportunidades de receita e recompensas. Com a aquisição do Lightstream, Rainmaker e API.stream, a Xsolla permitirá que os criadores entrem ao vivo em segundos por meio de serviços de streaming na nuvem, solicitem chaves gratuitas para desenvolvedores de jogos, participem de programas de referência, criem suas lojas on-line de marca e vendam produtos digitais para jogos no portfólio da Xsolla.

O Lightstream é um estúdio de streaming baseado na nuvem que permite aos criadores produzir e compartilhar conteúdo ao vivo de maneira simples. Ao integrar a tecnologia Lightstream, a Xsolla permitirá que os criadores iniciem facilmente transmissões ao vivo com requisitos técnicos mínimos, facilitando uma experiência de streaming eficiente e fácil de usar.

A plataforma Rainmaker permite que os criadores gerenciem e aumentem seu público enquanto maximizam as oportunidades de receita. A integração das ferramentas do Rainmaker na Xsolla Partner Network fornecerá aos criadores uma série de recursos projetados para otimizar a participação do público, a monetização e a distribuição de chaves gratuitas.

A API.stream é uma equipe notável e talentosa de engenharia dedicada a promover o futuro da produção de streaming ao vivo. Com anos de experiência enfrentando os desafios e possibilidades da produção nativa da nuvem ao vivo, a API.stream abriu novos caminhos para a expressão criativa em streaming ao vivo.

“A Xsolla está comprometida em apoiar os criadores e fornecer as ferramentas de que precisam para ter sucesso”, disse Chris Hewish, CEO da empresa. “Esta aquisição tripla reforça nossa dedicação em disponibilizar valor adicionalàcomunidade de jogos e tornar a Xsolla Partner Network uma solução abrangente para desenvolvedores, editores, criadores e seus públicos.”

A Xsolla garante aos usuários atuais do Lightstream que a plataforma continuará funcionando sem problemas com parcerias contínuas com Microsoft, Xbox, Twitch e Steelseries. A aquisição visa melhorar a experiência do usuário e fornecer recursos e funcionalidades extras.

Para mais informações sobre a aquisição do Lightstream, Rainmaker e API.stream, acesse: xsolla.pro/lightstream-acquisition

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços projetados especificamente para a indústria de videogames. Desde a sua fundação em 2005, a Xsolla já ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus títulos a nível mundial e em múltiplas plataformas. Como uma liderança inovadora no comércio de jogos, a missão da Xsolla é resolver as complexidades inerentesàdistribuição global, marketing e monetização para ajudar suas parcerias a ampliar o alcance geográfico, gerar mais receitas e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. Sediada e constituída em Los Angeles (EUA), com escritórios em Berlim (Alemanha), Seul (Coreia do Sul), Pequim (China), Kuala Lumpur (Malásia), Tóquio (Japão) e outras cidades ao redor do mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como: Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para mais informações, acesse: xsolla.com.

Sobre a Videndum

A Videndum é fornecedora líder mundial de produtos de hardware e soluções de software de marcas premium para o mercado cada vez maior de criação de conteúdo. Nossos clientes incluem emissoras, estúdios de cinema, empresas de produção e locação, fotógrafos, criadores de conteúdo independentes (ICC), vloggers, influencers, gamers, equipes de som profissionais e empresas. Projetamos, fabricamos e distribuímos produtos e soluções de alto desempenho, incluindo suportes e estabilizadores de câmeras, sistemas e monitores de transmissão de vídeo, soluções de transmissão ao vivo, acessórios para smartphones, sistemas de câmeras robóticas, prompters, iluminação LED, energia móvel, soluções de transporte, planos de fundo, captura de áudio e equipamentos de redução de ruído. Empregamos cerca de 1,8 mil pessoas em 11 países e estamos organizados em três divisões: Soluções de mídia, Soluções de produção e Soluções criativas.

Para mais informações, acesse: videndum.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231011537668/pt/

Contato:

Assessoria de Imprensa



Derrick Stembridge

Diretor Global de Relações Públicas da Xsolla

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE