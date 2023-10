Banuba lança plataforma revolucionária de loja virtual para melhor experiência de compra

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de outubro de 2023.

Banuba, líder em desenvolvimento de tecnologia de realidade aumentada, anunciou o lançamento de sua nova plataforma de loja virtual. A plataforma permite que as marcas criem uma loja online que simula vitrine física e vestiário, oferecendo mais flexibilidade.

“A loja virtual combina o melhor das compras online e físicas”, disse Anton Liskevich, Diretor de Produto e Cofundador da Banuba. “Ela pode ser utilizada de modo conveniente, onde quer que os clientes estejam e oferece a mesma interatividade das lojas físicas. Mas também permite situações que são impossíveis na vida real, como experimentar maquiagem ou ver os efeitos dos cuidados com a pele ao longo do tempo.

Também oferece aos clientes uma experiência de compra exclusiva e aperfeiçoada, ao simular uma loja física onde podem ver os produtos de diferentes ângulos, experimentar os mesmos virtualmente e comprar com apenas alguns cliques.

A loja virtual é flexível, pois tudo pode ser modificado para se adaptaràimagem e mensagem da marca: design, percurso do usuário, número e disposição das vitrines, etc. Também poderia ser combinado com TINT, uma ferramenta de teste virtual multifuncional, permitindo que os clientes experimentem os itens de modo realista, sem sair da loja. A ampla gama de categorias de produtos que podem ser provadas inclui maquiagem, cuidados com a pele, óculos, joias, chapéus, cores de cabelo, etc.

Os clientes podem explorar modelos de produtos muito detalhados e acessar as características dos produtos com apenas um clique. A plataforma também possui um processo de compra fácil, permitindo que os clientes concluam suas transações com rapidez e eficiência.

A plataforma de loja virtual da Banuba utiliza tecnologia avançada de realidade aumentada para criar uma representação realista e precisa de como os produtos serão vistos nos clientes. Os compradores podem provar diferentes produtos virtualmente e ver como ficam antes de fazer uma compra. Este recurso inovador permite que tomem decisões de compra com mais informação.

Sobre a Banuba

Banuba é uma empresa de realidade aumentada com mais de 7 anos no mercado, pioneira em tecnologias de rastreamento facial, prova virtual e fundo virtual. Além de soluções de teste online para maquiagem, chapéus, joias, óculos e muito mais, oferece SDK de filtros faciais e SDK de editor de vídeos, ambos módulos prontos para aplicar efeitos e editar vídeos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231012928859/pt/

Contato:

E-mail: [email protected]



Blog oficial da Banuba: https://www.banuba.com/blog



Banuba no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/banuba



Banuba no Twitter: https://twitter.com/BanubaFaceAR

Fonte: BUSINESS WIRE