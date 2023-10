Blue Yonder anuncia intenção de adquirir a Doddle para revolucionar as devoluções de comércio eletrônico e redefinir a logística reversa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de outubro de 2023.

A Blue Yonder, uma fornecedora líder de soluções de cadeia de abastecimento, anunciou hoje a assinatura de um acordo para adquirir a Doddle, uma importante empresa de tecnologia “first and last mile”, (o que significa abranger o processo de entrega de mercadorias da primeira etapaàúltima etapa, ou seja, do primeiro ao último quilômetro), cofundada por Tim Robinson e Sir Lloyd Dorfman. Uma vez concluído, o acordo permitirá que a já robusta gama de ofertas de gerenciamento de cadeia de abastecimento e comércio da Blue Yonder se expanda com experiência de ciclo completo abrangendo o destino final, gerenciamento de devoluções e soluções de logística reversa.

Com os recursos da Doddle, a Blue Yonder será capaz de oferecer aos varejistas e prestadores de serviços logísticos, como transportadoras, não apenas uma experiência transformada, mas simplificada, para os seus próprios clientes, mas também um maior potencial de crescimentoàmedida que procuram fortalecer os seus negócios e construir cadeias de abastecimento mais sustentáveis. Além disso, os quiosques de devolução de autoatendimento e as redes de coleta e entrega (PUDO) da Doddle oferecem às empresas de varejo e logística uma solução eficiente e muito necessária para os desafios atuais de gerenciamento de devoluções.

“A Doddle conseguiu o que poucas outras empresas conseguiram: resolveu o problema do primeiro ao último quilômetro, junto com as devoluções omnicanal”, disse Duncan Angove, CEO da Blue Yonder. “A beleza da solução da Doddle é que ela resolve o problema das devoluções de ponta a ponta. Do início das devoluções às regras de devolução, do processamento de devoluções na loja até os quiosques de autoatendimento, passando pelo manuseio de devoluções no depósito e de volta ao estoque. A proliferação do comércio eletrônico – e, portanto, das devoluções – aumentou a pressão sobre as transportadoras, turvou as águas do gerenciamento de estoque e criou frustrações para os compradores. Os recursos da Doddle proporcionam uma experiência diferenciada e superior para o cliente e nos ajudarão a levar adiante nossa missão de transformar a cadeia de abastecimento.”

Embora antes fossem uma consideração tardia, as empresas agora reconhecem a importância tremenda de ofertas de entrega e devoluções robustas e otimizadas, e as soluções da Doddle oferecem aos clientes uma maneira ininterrupta de reduzir custos e desperdício de estoque. Em 2022, de acordo com a National Retail Federation, os consumidores devolveram mais de US$ 816 bilhões em produtos, e algumas estimativas sugerem que apenas cerca de 50% dos produtos devolvidos retornam às prateleiras das lojas. As devoluções, em particular, são um grande problema para varejistas, transportadoras e consumidores, e o gerenciamento de devoluções é um dos maiores pontos focais do comércio eletrônico global em 2023,àmedida que o setor se torna cada vez mais consciente do impacto que as devoluções podem ter na experiência do cliente e na lucratividade geral.

Com a Doddle, a Blue Yonder será a única empresa com um conjunto abrangente desde o planejamento e execução até o cumprimento e retornos para construir cadeias de abastecimento de ponta a ponta mais sustentáveis e lucrativas. No final, os clientes de Gerenciamento de Armazém (WMS), Gerenciamento de Pedidos (OMS) e Gerenciamento de Transporte (TMS) da Blue Yonder, incluindo varejistas, prestadores de serviços de logística e transportadores postais, terão o potencial de crescimento em escala e redução de custos, com uma experiência logística de círculo completo. A Doddle amplia as ofertas da Blue Yonder para orquestrar totalmente a rede, desde o envolvimento do cliente até lojas, centros de atendimento e logística, completando o ecossistema necessário para apoiar a logística reversa, consolidações de remessas e circularidade de estoque.

“Atualmente, mais de 900 varejistas e fornecedores de logística no mundo inteiro trabalham com a Doddle para ajudar a gerenciar os desafios crescentes no primeiro e no último quilômetro”, disse Tim Robinson, fundador e CEO da Doddle. “Entretanto, sabíamos que, para encontrar a solução perfeita para enfrentar esses desafios, precisávamos integrar nossas ofertas a um forte fornecedor de soluções de planejamento, orquestração e execução da cadeia de abastecimento. A escala e a profunda experiência da Blue Yonder são a aliança perfeita, e estamos ansiosos para ajudar mais empresas a enfrentar esses desafios – juntos.”

Este acordo é indicativo do momento da Blue Yonder no espaço de gerenciamento de cadeia de abastecimento e permitirá que a empresa continue a mostrar sua força nos setores de varejo e logística. O acordo de aquisição foi assinado pela Blue Yonder e pela Doddle em 11 de outubro, e a transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2023. A intenção de adquirir a Doddle foi anunciada conjuntamente por Angove e Robinson na ICON London, a principal conferência da cadeia de abastecimento da Blue Yonder.

Sobre a Doddle

A Doddle foi fundada em 2014 por Tim Robinson e Sir Lloyd Dorfman, fundador da Travelex. A Doddle é a plataforma tecnológica “first and last mile” para empresas líderes em logística de comércio eletrônico. Nossas soluções potencializam a entrega e as devoluções para marcas da Amazon ao Australia Post, abrangendo o gerenciamento de devoluções de ponta a ponta, a automação de entregas e a operação e o gerenciamento de redes fora de casa. Nosso objetivo é tornar o comércio eletrônico mais eficiente e sustentável para transportadoras de encomendas e varejistas, além de proporcionar uma experiência melhor para os consumidores. Cada solução foi inovada e atualizada continuamente com base em nossos aprendizados no mercado com parceiros, de modo que nossas jornadas de usuário são altamente otimizadas e nossa tecnologia é testada na prática.

Nossa experiência e tecnologia contam com a confiança das maiores e melhores empresas de logística do mundo, como Australia Post, Yamato, Amazon e centenas de varejistas no mundo inteiro. Com sede em Londres, Reino Unido, a Doddle também possui equipes regionais nos EUA, Austrália, Europa e Japão.

Sobre a Blue Yonder

A Blue Yonder é líder mundial em transformações digitais de cadeia de abastecimento e no cumprimento de comércio omnicanal. Nossa plataforma de negócios cognitiva de ponta a ponta permite que varejistas, fabricantes e provedores de logística atendam melhoràdemanda do cliente, do planejamentoàentrega. Com a Blue Yonder, você unificará seus dados, operações de cadeia de abastecimento e comércio varejista para desbloquear novas oportunidades de negócios e impulsionar a automação, controle e orquestração para tomar decisões de negócios mais rentáveis e sustentáveis. Blue Yonder – Fulfill your Potential™blueyonder.com

Blue Yonder é uma marca comercial ou marca registrada da Blue Yonder Group, Inc. Qualquer nome de comércio, produto ou serviço mencionado neste documento usando o nome Blue Yonder é uma marca comercial e/ou propriedade da Blue Yonder Group, Inc. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço das empresas com as quais estão associados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231011712280/pt/

Contato:

Contato de Relações Públicas da Blue Yonder::

Marina Renneke, APR, diretora sênior de Comunicações Corporativas

Tel: +1 480-308-3037, [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE