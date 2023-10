Lenovo prepara apresentação da ‘AI for All’ antes do evento anual de tecnologia a nível mundial, o Tech World 2023

* Por: DINO - 12 de outubro de 2023.

De 24 a 25 de outubro de 2023, a Lenovo irá organizar seu evento anual de inovação a nível mundial, Tech World, em Austin, Texas. Este é o nono ano consecutivo do evento e a primeira vez desde 2019 que será realizado presencialmente. O tema deste ano é ‘AI for All’ (IA para Todos) e irá visar a era da inteligência artificial (IA), bem como explorar como a Lenovo está concebendo, potencializando e redefinindo a próxima geração de produtos, soluções e serviços de IA para acelerar os resultados impulsionados por IA para empresas e clientes.

A Tech World irá contar com uma sessão de abertura do Presidente e Diretor Executivo da Lenovo, Yuanqing Yang, que discutirá a liderança estratégica da Lenovo mediante uma exploração em profundidade de como a empresa vem desencadeando o potencial de IA em seus negócios. Os participantes virtuais e presenciais ouvirão os parceiros mais próximos e transformadores da Lenovo, incluindo o Fundador, Presidente e Diretor Executivo da NVIDIA, Jensen Huang; Presidente e Diretor Executivo da AMD, e Dra. Lisa Su.

Os executivos da Lenovo também irão se inteirar sobre a visão da Lenovo para várias áreas com foco em IA, incluindo modelos de IA, soluções de IA, infraestrutura de IA e dispositivos de IA.

Os palestrantes incluirão: Dr. Yong Rui, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Tecnologia; Ken Wong, Vice-Presidente Executivo e Presidente do Solutions & Services Group (SSG); Kirk Skaugen, Vice-Presidente Executivo e Presidente do Infrastructure Solutions Group (ISG); e Luca Rossi, Vice-Presidente Executivo e Presidente do Intelligent Devices Group (IDG).

Para quem deseja participar virtualmente, o Tech World 2023 será transmitido ao vivo em inglês pela conta X da Lenovo. Para mais detalhes, verifique a conta da Lenovo nos dias que antecedem o evento. Mais informação sobre o Tech World 2023 pode ser encontrada aqui.

Veja os destaques dos eventos anteriores do Tech World:

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 62 bilhões, classificada em 217º lugar na Fortune Global 500, empregando 77.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais em áreas de crescimento que impulsionam o avanço das tecnologias de ‘Nova TI’ (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), incluindo servidor, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. Esta transformação, junto com a inovação revolucionária da Lenovo, está formando um futuro mais inclusivo, mais confiável e mais inteligente para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com, e leia sobre as últimas notícias por meio de nosso StoryHub.

