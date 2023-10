NetApp e Ducati Corse renovam parceria e apresentam solução de gerenciamento de dados e insights concebida conjuntamente

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de outubro de 2023.

A NetApp, uma empresa global de software centrada em dados e baseada na nuvem, anunciou hoje a renovação de seu acordo de parceria com a Ducati Corse para as temporadas de 2023 a 2025 e nomeia a NetApp como parceira oficial de infraestrutura de dados da equipe. A mais recente inovação resultante dessa parceria é uma solução virtual de gerenciamento de dados e insights para análise de corridas e P&D que usa o NetApp ONTAP® com o NetApp SnapMirror™ e o NetApp FlexCache™.

O mundo das corridas de grande prêmio depende muito da velocidade. Quando a Ducati Corse percebeu que os tempos de sincronização entre a pista e os engenheiros em várias localidades, incluindo a sede de Borgo Panigale, eram muito lentos para serem eficazes, eles recorreramàNetApp para ajudar a projetar uma nova solução de gerenciamento de dados e insights. Oferecendo compartilhamento e análises de dados quase em tempo real, a NetApp ajuda as equipes técnicas a extrair o valor máximo das sessões de testes e corridas, o que pode fazer a diferença entre a pole position e uma posição de largada no grid.

“Por meio da nossa inovação conjunta com a Ducati, desempenhamos um papel fundamental na revolução da sua infraestrutura de dados, melhorando todas as facetas do seu desenvolvimento, design e engenharia de software”, disse Gabie Boko, Diretor de Marketing da NetApp. “Nossa colaboração permitiu o compartilhamento e análise de dados quase em tempo real, acelerando todo o cenário de análise de dados de motociclismo de elite. A Ducati é uma das estrelas brilhantes no ‘Motor Valley’ da Itália e estamos empenhados em trabalhar com a Ducati para ajudá-los a alcançar maior sucesso.”

Os benefícios da solução projetada em conjunto incluem:

Conexão ininterrupta entre os clusters de infraestrutura de dados da Ducati, para que os engenheiros possam acessar os mesmos dados sempre disponíveis de qualquer lugar.

Dados e insights capturados em um ambiente de corrida de elite para serem usados em todas as unidades de negócios da Ducati.

Uma abordagem definida por software para criar uma base de armazenamento de dados poderosa e eficiente construída no NetApp ONTAP® – oferecendo o poder das décadas de inovação em gerenciamento de dados empresariais e liderança de produtos da NetApp.

Transferência de dados otimizada com o NetApp ONTAP com SnapMirror para replicação unificada, de alta velocidade e segura de dados.

Cache remoto FlexCache apenas para leitura ativa de dados. O FlexCache melhora a velocidade e a produtividade da colaboração em vários locais, aumenta a taxa de transferência de dados e reduz os custos de largura de banda da WAN.

“Com essa plataforma de gerenciamento de dados, podemos gerenciar, compartilhar, proteger e mover perfeitamente nossos dados em nosso ambiente de nuvem híbrida, da fábrica para nossa garagem e para a pista durante uma corrida, e compartilhar dados com nossos engenheiros de uma forma que seja rápido, seguro e contínuo”, disse Gigi Dall’Igna, gerente-geral da Ducati Corse. “Como detentores da Tríplice Coroa e com o nosso primeiro título mundial de pilotos de MotoGP em 15 anos, precisamos da melhor tecnologia, dados e gestão de dados para garantir que defendemos estes títulos e estamos confiantes na nossa parceria com a NetApp para nos ajudar a fazer isso.”

Desde 2018, a NetApp e a Ducati têm colaborado para ajudar a Ducati a gerenciar com sucesso 200 aplicativos e dar suporte a 90 máquinas virtuais em um centro de recuperação de desastres. A NetApp fornece a velocidade e a capacidade para ajudar a Ducati a gerenciar operações de filiais e realizar análises de dados no local enquanto move dados para uma nuvem híbrida, reduzindo o tempo necessário para desenvolver protótipos e colocar novas motocicletas no mercado.

Sobre a Ducati

Fundada em 1926, desde 1946 a Ducati fabrica motocicletas de inspiração esportiva, caracterizadas por motores de alto desempenho, design inovador e tecnologia de ponta. A fábrica da Ducati está localizada no distrito de Borgo Panigale, em Bolonha. A gama de modelos abrange vários segmentos de mercado com as seguintes famílias: DesertX, Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Panigale, Streetfighter e SuperSport. Em 2015, a Ducati apresentou a Ducati Scrambler: uma nova marca composta por motocicletas, acessórios e vestuário que se destaca por sua criatividade e autoexpressão. Em 2020, a Ducati revelou a Multistrada V4, a primeira motocicleta do mundo equipada com radar dianteiro e traseiro, que com sua tecnologia marca um novo marco para o mundo das duas rodas. As icônicas motocicletas da Ducati, juntamente com uma extensa variedade de acessórios para motocicletas e vestuário técnico e de estilo de vida, são distribuídas em 90 países em todo o mundo. Em 2022, a Ducati entregou 61.562 motocicletas a clientes apaixonados. A Ducati compete com equipes oficiais no Campeonato Mundial de MotoGP e no Campeonato Mundial de Superbike. Na MotoGP, onde a Empresa compete desde 2003, a Ducati conquistou o título de Construtores em 2007, 2020, 2021 e 2022, o título de Equipes em 2007, 2021 e 2022 e o título de Pilotos em 2007 e 2022, tornando-se duas vezes Campeã Mundial. Na Superbike, a Ducati conquistou 18 títulos de Construtores e 15 títulos de Pilotos, confirmando sua posição como a fabricante de maior sucesso na categoria. 2022 marcou um ano sem precedentes para a Ducati: pela primeira vez em sua história, a empresa conquistou a Tríplice Coroa nos Campeonatos Mundiais de MotoGP e Superbike. De 2023 a 2026, a fabricante de motocicletas é a única fornecedora oficial de motocicletas para a Copa do Mundo FIM Enel MotoE™, a classe elétrica do Campeonato Mundial de MotoGP.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software centrada em dados e orientada para a nuvem que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que elas executem seus aplicativos de forma otimizada, do data centerànuvem, quer estejam desenvolvendo na nuvem, migrando para a nuvem ou criando suas próprias experiências de nuvem no local. Com soluções que funcionam em incontáveis ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria estrutura de dados e a fornecer com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas – a qualquer momento e em qualquer lugar. Saiba mais no site www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas no site www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Recursos adicionais

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231012671868/pt/

Contato:

Contato de Mídia da NetApp:

Kenya Hayes

[email protected]

Contato para Investidores da NetApp:

Kris Newton

[email protected]

Contato de Mídia da Ducati:

Marco Inturrisi

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE