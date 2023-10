Balada no estilo Halloween para pessoas com Síndrome de Down é realizada em SP

* Por: DINO - 13 de outubro de 2023.

Com o objetivo de promover uma integração social entre os alunos do Instituto e a sociedade em geral, o Instituto UniDown, que há anos atua em São Paulo, se uniu a grandes apoiadores para realizar o Baladown, evento que terá como tema ‘Halloween’ e será aberto a todos os públicos, mas, com foco nas pessoas com Síndrome de Down.

O evento acontecerá no dia 22 de outubro a partir das 14h, no Instituto UniDown que fica localizado no bairro da Lapa, região Oeste de São Paulo. Entre os apoiadores do evento estão Piracanjuba, Nespresso, Hotel Renaissance, Anaconda Farinhas, A Figueira Rubaiyat, Famiglia Mancini, União Fraterna, Padaria A Italianinha, Outback e Lapapel.

Com entrada gratuita para todas as pessoas com Síndrome de Down, quem desejar participar do evento, poderá adquirir sua entrada antecipadamente, através do Pix do Instituto UniDown, sendo obrigatoriamente necessário encaminhar o comprovante para o WhatstApp: (11) 99257-7352 junto com os nomes dos participantes. Os ingressos também poderão ser obtidos no dia do evento.

Aqui vão algumas informações importantes sobre o evento:

Não será aceito pagamentos com cartões, somente com Pix ou Dinheiro. Fantasia não é obrigatória (mas seria divertido a presença a caráter). O evento terá música com o Dj Viloki, uma megaestrutura com iluminação, seguranças, bombeiros e lanchonete que estará funcionando a partir das 13h. Vale lembrar que não é permitida a entrada de comidas e bebidas.

Serviço:

Local: Rua Guaicurus, 27 – Lapa – São Paulo – (Instituto UniDown).

Data: 22 de Outubro

Horário: Das 14 às 17hs

WhatsApp para contato: 11 99257-7352

PIX Instituto UniDown: CNPJ 32.071.001/0001-13