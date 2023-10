EAU apelam a um consenso mundial sobre governação da IA

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 13 de outubro de 2023.

Na última quarta-feira, o ministro de IA ​​dos EAU instou os países a chegar a um consenso sobre a governação da IA ​​mais cedo do que o Acordo de Paris, que levou anos para ter forma e entrar em vigor.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231013937021/pt/

An installation of how AI views Museum of the Future (Photo: AETOSWire)

Sua Excelência Omar Al Olama, Ministro de Estado dos EAU para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto, disse na Assembleia de Dubai para IA Generativa que os países precisam de um novo enfoque para governar a IA.

“Penso que a atual discussão mundial sobre a governação da IA não é um bom começo. Em vez de tentar governar a tecnologia, podemos governar os casos de uso”, disse ele.

Durante a assembleia, com presença de mais de 2.000 participantes provenientes de grandes empresas de tecnologia e consultorias como Microsoft, Deloitte, PwC e IBM, a Dubai Future Foundation lançou a Dubai Generative AI Alliance, uma nova aliança de empresas de tecnologia, para ajudar Dubai a acelerar a adoção de tecnologias emergentes e formar um dos governos habilitados para a tecnologia mais avançados e eficazes do mundo.

Khalfan Belhoul, Diretor Executivo da DFF, apelou às empresas e inovadores a fazer parte da aliança, que irá visar o desenvolvimento de pilotos tecnológicos inovadores, aproveitando a IA, o metaverso e a Web3.

O governo de Dubai também lançou o ‘Dubai AI’, um serviço superior de busca digital generativo em meio urbano impulsionado por IA. A plataforma digital que abrange toda a cidade irá oferecer informações e serviços por completo, que abrangem saúde, negócios e educação, para residentes e visitantes. Irá transformar os serviços governamentais, segundo se ouviu na assembleia.

A assembleia também se inteirou como o setor bancário internacional poderia se beneficiar por até US$ 400 bilhões do boom da IA generativa.

A plataforma mundial ouviu especialistas de empresas e consultorias internacionais de tecnologia. A PwC informou que a automação no local de trabalho é iminente, com a IA generativa provavelmente podendo executar tarefas diárias, como reservar voos e gerar relatórios de modo autônomo, em grande escala nos próximos 18 a 20 meses.

O principal especialista digital da Deloitte afirmou que a fusão nuclear, a ação climática e a descoberta de medicamentos serão alguns dos principais beneficiários da IA generativa, enquanto os setores industrial e farmacêutico estão entre os que se adaptam com mais rapidezàtecnologia emergente.

Adel Al Redha, Diretor de Operações da Emirates, disse que até novembro a companhia aérea “irá capacitar a tripulação de cabine para aproveitar a [IA generativa] mediante treinamento em modelos complexos.”

Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231013937021/pt/

Contato:

Sara Al Qarout

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE