Espaço Arte, Cultura e Design recebe exposição Estação das cores

* Por: DINO - 13 de outubro de 2023.

A galeria Espaço Arte, Cultura e Design oferece experiência de arte e exposições, apresentando gama de estilos e meios artísticos, promove artistas locais e intercâmbio cultural na capital paulista aos entusiastas da arte e interessados em explorar diferentes estéticas de design. Organiza oficinas de arte e convida a comunidade aos eventos culturais regulares, promovidos pela a galeria, para incentivo a apreciação da história por traz da arte e sua concepção.

Estação das Cores com curadoria de Célia Rachel traz obras de artistas nacionais e internacionais como Cintia Ka, Maurício Piza, Mick Bernard, Plinio Toledo Piza, Rosalia Lerner, Soledad da Rosa; a mostra tem como foco obras de cores vibrantes condizente com a temática para provocar reflexão e conversa sobre diversas técnicas artísticas, temas sociais e tendências de design sobre as estações cada vez mais confusas pelas mudanças climáticas.

A mostra terá visitas guiadas, oportunidade de conhecer alguns dos artistas e eles irão compartilhar sua inspiração, técnicas e histórias por trás de cada peça – propiciando uma compreensão de sua arte e inspiração de criação.

Exposição Coletiva Estação das Cores

Exposição: de 4 de outubro a 4 de novembro de 2023 – de segunda à sexta das 11h às 18h

Visitas guiadas com hora marcada

Local: Espaço Arte, Cultura e Design

Rua Caconde, 234 – Jardim Paulista – São Paulo SP – Tel. 11 3884 8758