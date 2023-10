SuperFrete é uma das 100 Startups To Watch 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de outubro de 2023.

As startups que integram a lista seleta dos negócios mais promissores do ecossistema de inovação brasileiro, foram anunciadas na segunda-feira, 9 de outubro, pela Pequenas Empresas & Grandes Negócios, em parceria com a Época Negócios e as consultorias EloGroup e Innovc.

Na sexta edição da 100 Startups To Watch, 2.076 startups foram avaliadas por especialistas da EloGroup, para os critérios de grau de inovação, potencial de mercado, negócio, equipe e maturidade da solução. Além disso, critérios de diversidade, sustentabilidade e impacto social também foram pontos importantes de avaliação para as empresas inscritas.

A SuperFrete, solução logística para o micro e pequeno negócio, compõe o time de startups selecionadas da 100 Startups To Watch 2023, na categoria logística.

Com o propósito de impulsionar as vendas online e apoiar o empreendedor brasileiro, a SuperFrete busca, por meio de sua plataforma integradora, solucionar os gargalos da logística do varejo nacional, criando uma economia colaborativa que beneficia tanto os empreendedores, ao gerar redução de custos, quanto as transportadoras, ao gerar previsibilidade de cargas.

Fernanda Clarkson, CMO da SuperFrete, relata que ser reconhecida como uma das 100 Startups To Watch é uma grande realização para a empresa. “Estar na lista das 100 Startups To Watch 2023 é um reconhecimento muito especial para nós. Ficamos honrados em fazer parte disso e trazer ainda mais visibilidade para o que estamos construindo. Impulsionar e apoiar pequenos e médios negócios brasileiros é o que nos move diariamente a ir mais longe”, conta Fernanda.

A SuperFrete, que completa 3 anos de atuação agora em outubro, foi uma das 47 empresas selecionadas para o programa Scale Up da Endeavor em agosto, e estará presente, entre os dias 16 e 19 de outubro, também na Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae, em São Paulo.

A empresa reúne mais de 80 colaboradores de todas as regiões do Brasil e já conta com mais de 1,5MM de downloads em seu aplicativo, que permite o cálculo, emissão, rastreio e gestão de encomendas, além de possibilitar até 80% de economia no custo do frete para os lojistas.

“Estamos focados em construir a maior rede de logística digital do país, trazendo inovação e tecnologia para sanar outros gargalos da logística do varejo brasileiro e construir uma economia colaborativa, onde todos os envolvidos na cadeia logística do varejo nacional sejam impulsionados”, explica Victor Maes, CEO da SuperFrete.

A lista completa das empresas de base tecnológica que estão transformando o mercado, neste e nos próximos anos, pode ser conferida na publicação oficial da 100 Startups To Watch, no site da Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Mais informações sobre a seleção da 100 Startups to Watch 2023 estão disponíveis em:

https://superfrete.com/blog/100-startups-to-watch