Crurated Anuncia Lançamento Exclusivo de Vinhos da Coleção Vintage do Domaine Robert Groffier para Compradores Particulares e Restaurantes de Todo o Mundo

* Por: DINO - 16 de outubro de 2023.

LONDRES, Oct. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Crurated, a associação de vinhos com sede em Londres, criada para conectar os conhecedores com os produtores de todo o mundo, anunciou hoje o lançamento de uma coleção de vinhos vintage do Domaine Robert Groffier. A coleção será vendida exclusivamente para os membros da comunidade Crurated e estará disponível em todo o mundo para compradores particulares e restaurantes. A família Groffier está entre os melhores enólogos da Côte de Nuits. Originalmente fundado pelo pai de Robert Groffier, Jules, na década de 1950, o Domaine agora é administrado pelo neto de Robert, Nicolas Groffier e sua esposa, Céline. Para mais informação sobre a associação e as oportunidades de compras, visite www.crurated.com.

O Groffier e a Crurated também fizeram uma parceria para distribuição da Coleção Groffier exclusiva como Magnums e outras. A tecnologia NFT da Crurated e as tampas de ouro das garrafas do Domaine Groffier oferecem a melhor garantia de autenticidade das garrafas do Domaine.

A coleção vintage na Crurated consiste nos seguintes lotes:

Seleção Vertical de Les Amoureuses (2016-2021), considerado um dos melhores terroir da Côte de Nuits

Seleção Horizontal de alguns dos melhores terroirs da França a partir de 2009

Magnums e garrafas da adega privada Groffier representando todas as décadas desde 1970

Uma fabulosa Vertical de Chambertin Clos Magnum 1997-2008

Tampas de Ouro das garrafas de vinho vintage garantindo a proveniência.

Esta oportunidade com início a partir de 16 de outubro de 2023 de vinhos exclusivos será oferecida para os associados da Crurated por meio de venda privada.

“A oferta de vinhos da nossa coleção vintage através do uso de NFTs com tecnologia blockchain é uma maneira única e inovadora de garantir a proveniência e que os vinhos vêm diretamente da adega onde estão envelhecendo desde o engarrafamento”, disse Nicolas. “Sempre tentamos encontrar a melhor e mais direta maneira de levar nossos vinhos aos consumidores e donos de restaurantes, e nossa parceria com a Crurated cumpre essa promessa.”

“Nicolas leva a qualidade muito a sério e a levou a um nível sem precedentes, concentrando-se na inovação, porém permanecendo fiel às tradições de gerações”, disse Alfonso de Gaetano, CEO e Fundador da Crurated. “Continuamos a criar parcerias exclusivas com produtores que elevam ainda mais os benefícios que oferecemos aos nossos associados. Nos sentimos honrados de poder oferecer esta coleção e trabalhar com Nicolas e sua equipe.”

Cada garrafa terá uma NFT. Registrada para sempre na blockchain, a NFT irá confirmar a autenticidade da garrafa e fornecer outros detalhes importantes como proveniência, histórico de propriedade, safra, localização da vinícola, varietal e outros detalhes importantes. As NFTs são facilmente acessíveis tocando em um telefone habilitado para NFC ou RFID. O histórico da garrafa também é atualizado por meio de uma nova blockchain sempre que o vinho é revendido e o token é transferido de um cliente para outro.

Sobre a Crurated

Fundada em 2021, a Crurated é a primeira comunidade de vinhos online com base em blockchain que certifica com uma NFT a proveniência de cada garrafa vendida. A equipe se dedicaàcuradoria de oportunidades para os associados comprarem vinhos raros diretamente da região onde foram produzidos. Rótulos como Charles Lachaux, Domaine Arnoux-Lachaux e Robert Groffier assinaram acordos de distribuição exclusiva com a Crurated, com outras parcerias ainda por vir. Os associados também podem interagir com vinicultores parceiros em eventos privados, juntamente com chefs famosos, em locais deslumbrantes em todo o mundo. A Crurated irá expandir sua oferta de produtos para outros segmentos de luxo e tecnologia orientada para o metaverso. Para mais informação, visite www.crurated.com.

Contato de RP

Michael Volpatt

[email protected]

415.994.8864

Fotos deste comunicado disponíveis em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3890e653-f065-4dff-84b8-461bff2ad0cf

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c93f7aa8-860e-42c4-95f7-eb4ee1c16355





