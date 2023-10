Encontro Impactos Positivos acontece nesta terça

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de outubro de 2023.

No cenário em constante transformação do século 21, em que as palavras-chave são sustentabilidade, inovação e impacto positivo, acontece nesta terça-feira, 17 de outubro, na sede do Cubo Itaú, em São Paulo, a 2ª edição do Encontro Impactos Positivos, evento criado para provocar reflexões sobre como moldar um futuro mais sustentável e inclusivo e ser parte da mudança em prol de um mundo melhor.

Este ano, o encontro conta com especialistas e líderes de diferentes setores do ecossistema de impacto que estarão reunidos em diferentes painéis para abordar os principais temas ESG da atualidade com um olhar voltado para a inovação, a inclusão, a economia do futuro e a sustentabilidade.

No painel Impacto Ambiental, o repórter e apresentador da TV Cultura Rodrigo Piscitelli liderará uma discussão sobre ações nos âmbitos da micro e da macroeconomia com a participação de Lucas Ramalho Maciel, diretor do Departamento de Novas Economias da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima.

No painel Impacto Social, a jornalista Maria Clara Lopes moderará uma conversa sobre inclusão, um pilar essencial do desenvolvimento sustentável, com Tiago Reis, da Rybená, tecnologia assistiva de tradução de textos em português para Libras e voz, e Simone Catalan, gestora da Plataforma do Cuidado, empresa em rede cujo propósito são negócios de impacto social.

No painel de Impacto Governança, Roberta Coutinho, conselheira do Prêmio Impactos Positivos, comandará uma análise das finanças sustentáveis com a participação de Bianca Proença, do BNDES Garagem, e de Livia Brando, da Vox Capital. Essa discussão ajuda a entender como a governança pode ser um motor para a sustentabilidade financeira.

Já o painel de Inovação Sustentável explorará como a Inteligência Artificial (IA) e a governança podem colaborar para solucionar desafios críticos relacionados a ESG, Segurança, Compliance e Risco. Alexandre Uehara, também conselheiro do prêmio, conduzirá a conversa com Andrea Paiva, da FIAP, e Barbara Olivier, da Tensegrity, trazendo casos de uso prático da IA e discutindo a ética por trás dessa tecnologia.

Além disso, será apresentado o case da Central da Visão, um dos vencedores do Prêmio Impacto Positivo 2022, para mostrar como o impacto positivo pode se tornar o alicerce de um negócio de sucesso. Outro destaque da programação será o painel Inspiração – Transtorno de Déficit de Natureza, conduzido por Daniel Cady, nutricionista e impulsionador da agroecologia, que abordará a importância da conexão com a natureza e como pequenas ações podem gerar grandes impactos.

Trata-se de uma oportunidade para discutir maneiras sobre como influenciar positivamente a sociedade com base na soma de ideias e esforços. “Acreditamos no poder da colaboração, na inovação com propósito e no compromisso com um futuro mais sustentável. Este evento é um chamado para ação, um catalisador para as mudanças de que nosso planeta precisa, ao unir mentes comprometidas com um mundo melhor para todos. Queremos que cada vez mais empreendedores juntem-se a nós nesta jornada e sejam parte da transformação”, explica Gisele Abrahão, idealizadora do Impactos Positivos.

Ao final do evento, serão revelados os vencedores da 4ª edição do Prêmio Impactos Positivos nas categorias Negócios de Impacto e Ecossistema de Impacto, reconhecendo as organizações e os empreendedores que mais se destacaram na resolução de problemas sociais e ambientais do Brasil e na promoção do bem-estar de suas comunidades.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO ENCONTRO IMPACTOS POSITIVOS 2023

13h30 – Credenciamento

14h00 – Boas-vindas Impactos Positivos

14h16 – Case Premiado 2022 – Central da Visão

14h26 – Painel 1: Impacto Ambiental – Da micro à macroeconomia

14h56 – Painel Inspiração: Transtorno de Déficit de Natureza

15h11 – Painel 2: Impacto Social – Inclusão

15h41 – Intervalo

16h06 – Painel 3: Impacto Governança – Finanças Sustentáveis

16h41 – Painel 4: Inovação Sustentável – Redefinindo o Futuro com IA e Governança

17h16 – Vencedores do Prêmio Impactos Positivos 2023

17h56 – Encerramento

Sobre o Prêmio Impactos Positivos

Criado em 2020, o Prêmio Impactos Positivos reconhece empresas e organizações que desenvolvem projetos, iniciativas e negócios inovadores que impactam positivamente a sociedade, contribuindo para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU. Desde sua primeira edição, o prêmio já teve a participação de mais de 400 projetos. Atualmente, conta com 22 patrocinadores, parceiros e apoiadores, que vão oferecer aos vencedores, além do troféu na cerimônia de premiação, R$ 300 mil em forma de conhecimento, para ajudá-los a ampliar seu impacto na sociedade. A lista completa dos prêmios que serão concedidos aos vencedores está disponível aqui e o regulamento, aqui.

Serviço:

ENCONTRO IMPACTOS POSITIVOS 2023 – PREMIAÇÃO

Data: 17 de outubro de 2023.

Horário: 14h às 18h

Início do credenciamento presencial: 13h30

Local: Cubo Itaú – Alameda Vicente Pinzon, 54, Vila Olímpia, São Paulo (SP). O evento também será transmitido on-line simultaneamente a partir das 14h pelo link www.impactospositivos.com/eventos. Ingressos gratuitos disponíveis pelo Sympla