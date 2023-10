Flowork investe em modalidade Built to Suit

* Por: DINO - 16 de outubro de 2023.

A Flowork, um dos maiores coworkings da região Sul do país, tem se especializado na entrega de escritórios privativos totalmente customizados para grandes empresas. Os projetos Built to Suit são realizados a partir das demandas do cliente e executados pela empresa.

O modelo de locação BTS, conhecido por ser utilizado por bancos, concessionárias e farmácias, também tem se tornado uma opção para escritórios. Essa modalidade consiste, basicamente, em contratos de locação a longo prazo nos quais os imóveis são construídos para atender à demanda de um determinado locatário, permitindo que as empresas tenham um escritório novo, sem investimento inicial. Neste caso, a Flowork financia a obra para o cliente em contratos, de pelo menos, 36 meses.

O contratante escolhe a localização, metragem, estrutura necessária, layout das posições de trabalho e salas de reuniões. A partir destas definições a Flowork projeta, executa a obra e entrega a nova sede pronta, com identidade visual e entrada exclusiva. Após a entrega, existe todo um atendimento de facilities, que cuidam de todos serviços, sendo eles: internet, telefonia, limpeza, copa, ar condicionado e manutenções recorrentes.

“A demanda por escritórios Built to Suit vem crescendo muito, nos profissionalizamos e investimos nesse produto. Em quatro anos já são 20 empresas atendidas”, conta Daniel Pocztaruk, CEO da Flowork.

Entre as marcas que têm sedes customizadas nas unidades da Flowork em Porto Alegre e Curitiba estão King Host, Prevlaw, Yieldstreet, Summit, XP Investimentos, BTG – Cordier Investimentos, Invescon, Michael Page, De Bernt, Supercampo, Prinz Capital, All Strategy, Kempetro, Helpmed e L’arca Investimentos.

Sobre a Flowork

Atuando no segmento de escritórios privativos mobiliados em ambientes compartilhados, a Flowork opera mais de 7 mil metros quadrados, atendendo mais de 500 empresas em suas 4 unidades: em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, e em Curitiba, em frente ao Parque Barigui e no bairro Batel. Entre os clientes estão nomes como XP Investimentos, Sodexo, Nestlé, Maersk, Invescon, KingHost, DBCL Advogados, Summit, Yieldstreet, McKinsey, Grupo Flex e Cordier Investimentos.