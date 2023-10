NetApp e Equinix oferecem solução Bare Metal-as-a-Service mais abrangente do setor para experiência adjacente à nuvem

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de outubro de 2023.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa internacional de software centrada em dados e baseada em nuvem, anunciou hoje sua nova solução conjunta Bare-Metal-as-a-Service (BMaaS), NetApp Storage on Equinix Metal. A NetApp Storage integradaàEquinix Metal é fornecida como um modelo como serviço através do NetApp Keystone®, que oferece uma experiência real de nuvem híbrida, em uma única assinatura, de modo que os usuários possam escolher a capacidade de armazenamento e o desempenho de que precisam sem provisionamento em excesso. A Keystone® reduz significativamente os custos iniciais com a flexibilidade de adicionar mais armazenamento sob demanda conforme as necessidades comerciais.

A NetApp Storage on Equinix Metal oferece aos clientes uma sequência completa de infraestrutura de computação, rede e armazenamento com interconexão de baixa latência a todas as principais nuvens públicas. Este ambiente pode ser de locatário único ou dedicado, que cumpre os requisitos de desempenho mais rigorosos, oferece elasticidade, sendo empacotado, precificado, faturado e suportado sob um contrato exclusivo.

“O rápido ritmo atual de inovação em nuvem permite que as empresas movam mais tipos de carga de trabalhoàmultinuvem híbrida com mais facilidade e em maior número do que nunca”, disse Sandeep Singh, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Armazenamento Empresarial da NetApp. “A NetApp é líder em oferecer soluções de nuvem nativa e próprias em todas as três principais nuvens públicas que fornecem uma experiência multinuvem híbrida e unificada aos clientes. A NetApp Storage on Equinix Metal ilustra ainda mais o valor de nossa parceria com o setor e nosso compromisso coletivo em oferecer soluções multinuvem híbrida como serviço com maior desempenho, escalabilidade e gestão simplificada.”

Os principais benefícios da NetApp Storage on Equinix Metal incluem:

Solução integrada: A NetApp Storage é totalmente integradaàinfraestrutura da Equinix Metal, garantindo uma experiência coesa de sequência completa para armazenamento (arquivos, blocos e objetos), computação e rede como serviço em uma única assinatura.

A NetApp Storage é totalmente integradaàinfraestrutura da Equinix Metal, garantindo uma experiência coesa de sequência completa para armazenamento (arquivos, blocos e objetos), computação e rede como serviço em uma única assinatura. Adjacenteànuvem: Os clientes podem escolher como desejam criar sua experiência de multinuvem híbrida, ao manter o controle de seus dados em um ambiente de baixa latência e alto desempenho, no local, na nuvem ou em qualquer lugar intermediário, nas três principais nuvens públicas.

Os clientes podem escolher como desejam criar sua experiência de multinuvem híbrida, ao manter o controle de seus dados em um ambiente de baixa latência e alto desempenho, no local, na nuvem ou em qualquer lugar intermediário, nas três principais nuvens públicas. Maior desempenho para cargas de trabalho exigentes: Quando a NetApp Storage é combinada com os servidores de metal puro dedicados de alto desempenho da Equinix Metal, os usuários obtêm acesso rápido aos dados, latência mínima e a capacidade de lidar com as cargas de trabalho mais exigentes com facilidade.

Quando a NetApp Storage é combinada com os servidores de metal puro dedicados de alto desempenho da Equinix Metal, os usuários obtêm acesso rápido aos dados, latência mínima e a capacidade de lidar com as cargas de trabalho mais exigentes com facilidade. Capacidade escalável e desempenho sob demanda: Com a NetApp Storage on Equinix Metal, os clientes podem expandir seus recursos de armazenamento conforme necessário para satisfazer as necessidades comerciais em evolução.

Com a NetApp Storage on Equinix Metal, os clientes podem expandir seus recursos de armazenamento conforme necessário para satisfazer as necessidades comerciais em evolução. Segurança superior de dados: A NetApp Storage oferece criptografia, ransomware e recursos de segurança líderes do setor, possibilitando que os clientes recebam segurança física e ambiental líder do setor em uma central de dados International Business Exchange (IBX ® ) da Equinix para ajudar a garantir que os dados do cliente permaneçam protegidos. Os recursos proativos de detecção de ransomware da NetApp podem identificar potenciais ameaçasàsegurança cibernética e executar automaticamente um backup adicional imutável de dados, caso haja suspeita de uma ameaça.

A NetApp Storage oferece criptografia, ransomware e recursos de segurança líderes do setor, possibilitando que os clientes recebam segurança física e ambiental líder do setor em uma central de dados International Business Exchange (IBX ) da Equinix para ajudar a garantir que os dados do cliente permaneçam protegidos. Os recursos proativos de detecção de ransomware da NetApp podem identificar potenciais ameaçasàsegurança cibernética e executar automaticamente um backup adicional imutável de dados, caso haja suspeita de uma ameaça. Pesquisa global: A extensa presença mundial da Equinix permite que os usuários aproveitem a NetApp Storage on Equinix Metal em centrais de dados IBX da Equiniz ao redor do mundo. Em junho de 2023, a Equinix tinha um total de 250 centrais de dados IBX em 71 áreas metropolitanas em todo o mundo com 26 locais da Equinix Metal.

A extensa presença mundial da Equinix permite que os usuários aproveitem a NetApp Storage on Equinix Metal em centrais de dados IBX da Equiniz ao redor do mundo. Em junho de 2023, a Equinix tinha um total de 250 centrais de dados IBX em 71 áreas metropolitanas em todo o mundo com 26 locais da Equinix Metal. Gestão simplificada: O plano de controle unificado da NetApp para serviços de armazenamento e dados proporciona aos clientes controle e visibilidade abrangentes sobre seus dados, não importando onde residam. A plataforma de provisionamento automatizada da Equinix Metal simplifica ainda mais a implantação e a gestão.

“O crescimento da adoção de nuvens, a aceleração da IA e o desejo de obter percepções em tempo real a partir dos dados colocam uma pressão significativa sobre os clientes para otimizar o gerenciamento de dados e obter uma vantagem competitiva”, disse Brian Stein, Vice-Presidente Sênior de Serviços de Infraestrutura de Borda na Equinix. “Alcançar nossa meta de uma solução integrada e completa é outro marco que oferece aos clientes empresariais acesso de baixa latência a todas as nuvens, mantendo o controle de seus dados. Esta proximidadeànuvem ajuda a transformar o modo como as empresas implementam aplicativos, criam suas próprias soluções e geram novos fluxos de receitas, enquanto simplificam operações e contêm custos.”

A NetApp Storage on Equinix Metal é uma expansão estratégica da estratégia de nuvem da NetApp, que acrescenta uma verdadeira experiência multinuvem híbrida. A NetApp pode fornecer agora toda a sequência em centrais de dados IBX da Equinix, equipadas com Equinix Metal. A solução oferece uma conexão otimizadaàmaioria das principais nuvens públicas mediante conectividade local de alta velocidade através de rampas. Em equipamentos de metal puro metal dedicados a nível mundial da Equinix, os usuários têm total acesso aos serviços de nuvem da NetApp, como o Cloud Volumes ONTAP.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa multinacional de software centrada em dados e direcionada por nuvem, que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que seus aplicativos sejam executados de modo otimizado da central de dadosànuvem, estejam eles desenvolvendo em nuvem, migrando para a nuvem ou criando suas próprias experiências como em nuvem no local. Com soluções que funcionam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria malha de dados e entregar com segurança dados, serviços e aplicativos certos às pessoas certas, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231016753751/pt/

Contato:

Contato de Mídia:



Kenya Hayes

NetApp

[email protected]

Contato com Investidores:



Kris Newton

NetApp

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE