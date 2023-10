Schneider Electric liga Indústria 4.0 e sustentabilidade

Compartilhe Facebook

16 de outubro de 2023.

Uma pesquisa da Deloitte aponta que a inteligência artificial é adotada por 70% das empresas consultadas, por ser importante para a eficiência e rentabilidade. Porém, é necessário encontrar a ligação entre a Indústria 4.0 e a sustentabilidade. As alterações climáticas e a poluição são desafios que exigem soluções imediatas e eficazes em produções fabris.

O processo da Indústria 4.0 engloba um sistema de tecnologias avançadas, que hoje já são utilizadas na Schneider Electric, como inteligência artificial (IA), robótica, internet das coisas (IoT), simulações avançadas, análises de dados e computação em nuvem. Segundo a companhia, essas ferramentas estão mudando as formas de produção e os modelos de negócios no Brasil e no mundo e podem ser usadas para reduzir o impacto ambiental das fábricas.

“O setor industrial, como principal consumidor energético, precisa alcançar a eficiência para evitar o desperdício de energia. Ao optar por uma plataforma de operações integrada, estes tipos de parâmetros podem ser controlados facilmente, reduzindo as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera”, afirma Regis Ataídes, VP Industrial Automation e Head of Digitalization da Schneider Electric. “Outro ponto é que esses sistemas permitem gerar e unificar dados da produção, consumo de energia e emissões de CO2, ajudando as companhias a serem mais assertivas em uma série de ações em prol do meio ambiente”, complementa.

Ataídes destaca que a utilização da IA, por exemplo, vai além da produção, abrangendo todos os aspectos das empresas e incluindo infraestruturas, como as instalações de fábricas. Isso leva a transformações e reinvenções que melhoram as condições de trabalho e aumentam a eficiência energética, criando indústrias autossuficientes e sustentáveis.

Por exemplo, ao construir uma fábrica inteligente, sistemas de iluminação, aquecimento e refrigeração podem ser ajustados em tempo real usando sensores, resultando em economia de custos e energia. “Portanto, deve-se optar por crescer o negócio e reduzir o impacto ao meio ambiente simultaneamente, sem que haja a possibilidade de escolher apenas uma das opções”, explica Ataídes.

O executivo destaca que, para atingir este objetivo, torna-se essencial o desenvolvimento de uma produção totalmente eficiente e otimizada. Felizmente, a IA e a análise de dados avançada aplicadas à indústria já foram concebidas para atingir essas metas.