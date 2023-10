Webinar gratuito aborda eficiência em gestão para postos de combustíveis

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 16 de outubro de 2023.

No próximo dia 17 de outubro, às 10h, acontecerá um webinar gratuito que explicará aos donos de postos de combustíveis as mudanças e novas ferramentas na gestão do seu posto. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://lnkd.in/eQHYBtNE

Ao longo das últimas décadas, particularmente, a gestão de postos de combustíveis vem passando por uma verdadeira revolução impulsionada pela chegada de ferramentas tecnológicas que permitem o controle da operação de ponta a ponta – desde o controle do estoque, nos tanques, até o abastecimento.

Para explicar um pouco mais sobre essas mudanças e novas ferramentas, no próximo dia 17 de outubro, será realizado um webinar gratuito abordando as tecnologias que proporcionam informações em tempo real e análise de dados para avaliação da performance.

O webinar tem como título: “Insite360: sua rede na palma da sua mão” e será realizado no dia 17 de outubro, às 10h, com a participação de Claudio Mota Costa, gerente de Produtos da Gilbarco Veeder-Root, e Roberto Ferreira da Silva, Consultor Comercial da Gilbarco Veeder-Root.

Os dois executivos abordarão temas ligados à gestão de postos e mostrar como o equipamento Insite 360 pode ajudar nessa questão.

O webinar é gratuito e aberto a todos os interessados. As inscrições podem ser feitas pelo link https://lnkd.in/eQHYBtNE

Serviço:

Webinar: “Insite360: sua rede na palma da sua mão

Data: 17/10

Horário: 10 horas

Inscrições: https://lnkd.in/eQHYBtNE