Alphawave Semi Eleva Plataformas de Silício Baseadas em Chiplets para Computação de IA através da Arm Total Design

* Por: DINO - 17 de outubro de 2023.

Alphawave Semi (LSE: AWE), líder mundial em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica mundial, anunciou hoje que se uniuàArm Total Design, um ecossistema para criar soluções especializadas com base no Arm® Neoverse™ Compute Subsystems (CSS) amplamente disponível em toda a infraestrutura. A integração do Arm Neoverse CSS nas mais avançadas plataformas de silício personalizadas, habilitadas para IP e chiplets com conectividade de alta velocidade da Alphawave Semi, impulsiona a computação de IA a novos níveis e abre caminho para uma nova geração de SoCs feitos sob medida para clientes de hiperescala e infraestrutura de dados.

A IA generativa transformou fundamentalmente a computação e a conectividade das centrais de dados ao criar um aumento na demanda por computação, largura de banda de memória, velocidades de I/O e eficiência energética. Os clientes obtêm uma vantagem significativa no tempo de comercialização ao integrar a computação CSS do Arm Neoverse com o Universal Chiplet Express (UCIeTM) da Alphawave Semi com silício personalizado habilitado e chiplets de conectividade pré-fabricados. A Alphawave Semi possui uma equipe especializada que intensifica e otimiza os núcleos de Neoverse para potência, desempenho e área (PPA) nas principais fundições de ponta, reduzindo a escala a nós de processo de 3 nm e 2 nm. O IP UCIe de baixa potência e latência da Alphawave Semi suporta perfeitamente interfaces de estrutura da Arm, como AXI e CHI/CXS, permitindo fácil integração de conectividade avançada, como CXLTM, HBMx, DDRx e Ethernet em SoCs e chiplets personalizados de alto desempenho com base na Arm. Os clientes também podem se beneficiar da experiência avançada em embalagens 2,5D/3D da Alphawave Semi e do longo histórico de remessa de silício com base na Arm nas principais fundições para garantir um aumento suave na produção em volume.

“A Arm Total Design está capacitando a indústria a inovar com mais rapidez no Arm Neoverse CSS e reduzir o custo de criação de silício personalizado, eficiente e de alto desempenho”, disse Mohamed Awad, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral da Linha de Negócios de Infraestrutura da Arm. “Estamos satisfeitos por a Alphawave Semi trazer sua liderança tecnológica em chiplets de conectividade e IP de alto desempenho, bem como um histórico comprovado de design de silício de classe mundial com base na Arm, ao ecossistema Arm Total Design.”

“Como fornecedor de semicondutores verticalmente integrado, a Alphawave Semi visa oferecer soluções de conectividade de alto desempenho para a infraestrutura de dados”, disse Tony Pialis, Diretor Executivo e Co-Fundador da Alphawave Semi. “A Arm Total Design representa outro passo adiante nos esforços de cooperação da Alphawave Semi em promover a inovação mediante um ecossistema robusto de chiplets.”

“Estamos muito empolgados por ser parte da Arm Total Design, pois abre novas oportunidadesàAlphawave Semi de oferecer níveis sem precedentes de desempenho computacional, flexibilidade e escalabilidade a nossos clientes de hiperescala e infraestrutura de dados”, disse Mohit Gupta, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Silício Personalizado e IP da Alphawave Semi. “Ao combinar o Arm Neoverse CSS com as mais avançadas plataformas de IP e chiplets de conectividade de alta velocidade da Alphawave Semi, podemos fornecer silício e chiplets personalizados e sob medida a nossos clientes mútuos.”

Sobre a Alphawave Semi

A Alphawave Semi é líder mundial em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica mundial. Diante do crescimento exponencial dos dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crucial: permitir que os dados trafeguem de modo mais rápido, mais confiável, com maior desempenho e menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada, sendo nossos produtos de IP, silício personalizado e conectividade implantados por clientes internacionais de primeiro nível em centrais de dados, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com histórico comprovado no licenciamento de IP de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados essenciais no centro de nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse: awavesemi.com.

Alphawave Semi e o logotipo Alphawave Semi são marcas comerciais da Alphawave IP Group plc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231017384792/pt/

Contato:

Contatos de Mídia



Relações Públicas da Gravitate pela Alphawave Semi

[email protected]

Alphawave Semi

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE