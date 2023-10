Digital Check Corp. introduz dois scanners de cheques de última geração para o mercado global

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de outubro de 2023.

A Digital Check Corp., a maior fabricante mundial de scanners de cheques e tecnologias relacionadas, anunciou dois novos produtos de destaque que continuam o legado de seus scanners de cheques de depósito remoto e captura de caixa mais vendidos.

O scanner TellerScan TS250 é uma plataforma de alimentação múltipla de alta velocidade projetada para ser o sucessor do TellerScan TS240, incorporando também recursos da popular série SmartSource Elite da Digital Check. Além de velocidades mais altas de leitura de documentos, o TS250 integra digitalização colorida de cartões de identificação, limpeza automatizada e sensores de imagem aprimorados de 600 dpi.

O TS250 é compatível com múltiplas APIs e também opera através de uma conexão USB padrão ou como um dispositivo de rede usando a tecnologia Remote Network Driver Interface Specification (RNDIS). Ele pode alternar entre USB e operação em rede com uma sequência de botões usando o novo sistema SimpleSwitch da Digital Check.

O scanner CheXpress CX35 é um novo scanner de depósito remoto de alimentação única baseado no CheXpress CX30, o scanner RDC mais vendido de todos os tempos, com quase um milhão de unidades vendidas. O CX35 também inclui limpeza automática e sensores aprimorados, além de conectividade RNDIS opcional, que adiciona capacidade de rede integradaàsérie CheXpress pela primeira vez.

Ao operar no modo RNDIS, os dois scanners oferecem operação com pegada zero, em que nenhum driver ou API precisa ser instalado no computador host. Isso elimina muitos problemas de instalação e compatibilidade, principalmente em ambientes macOS e Linux.

“O CheXpress CX35 e o TellerScan TS250 representam melhorias significativas em dois dispositivos comprovados que permaneceram no topo de seus respectivos segmentos de mercado por quase quinze anos”, disse Michael Donovan, vice-presidente de vendas globais da Digital Check. “Ao manter o que tornou seus predecessores tão bem-sucedidos e incorporar mais de uma década de avanços, queremos oferecer soluções que atendam às necessidades dos clientes por muitos mais anos.”

Confira mais informações sobre os novos CX35 e TS250 em: www.digitalcheck.com/readyfortomorrow.

Sobre a Digital Check Corp.

A Digital Check Corp. é a fornecedora líder mundial de scanners de cheques e periféricos para o setor bancário. Saiba mais em www.digitalcheck.com. TellerScan, CheXpress, SmartSource e Digital Check são marcas registradas da Digital Check Corp. nos Estados Unidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231016223312/pt/

Contato:

Paul Rupple,

(847) 446-2285, ramal 129

(331) 248-5640 – celular

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE