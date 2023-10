Cuidados com saúde bucal dos bebês devem começar na gestação

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de outubro de 2023.

Os cuidados com a saúde bucal das gestantes são fundamentais para elas e, também, para os bebês que estão sendo gerados. Os 1.000 primeiros dias de uma criança (que contam os noves meses de gestação somados aos dois primeiros anos de vida) são considerados como o período de ouro do desenvolvimento físico, social, intelectual e emocional de uma pessoa e podem repercutir por toda a sua vida. É o que atesta o programa 1000 Days, da Organização das Nações Unidas (ONU). Isso reforça a importância de se manter a saúde bucal do bebê desde o momento em que ainda está em gestação, na barriga de sua mãe.

Mês das crianças, outubro também é o período de se celebrar os profissionais de Odontologia com a comemoração do Dia Nacional do Dentista e da Saúde Bucal, em 25 de outubro. O que faz dessa época do ano uma boa oportunidade para reforçar a atenção com os cuidados odontológicos da garotada, em especial, e também da população em geral, como a importância de se escolher os produtos adequados para a higiene bucal; a necessidade de se visitar o dentista com regularidade e a relevância de se iniciar os cuidados com a saúde dental dos bebês quando eles ainda estão na barriga de sua mãe, que deve procurar ter uma alimentação saudável durante os nove meses de gestação.

“A descarga hormonal que ocorre durante a gestação ainda pode aumentar o risco de inflamações gengivais na gestante. Os principais sinais e sintomas são inchaço, dor e sangramento nas gengivas. É preciso reforçar a atenção sobre o aumento da atividade de cáries na mulher grávida, relacionada à alteração da dieta e ao acúmulo da placa bacteriana por uma limpeza inadequada dos dentes, situações que também podem trazer consequências para o bebê”, alerta a dentista Patricia Colombo, responsável técnica pela Amil Dental no Rio de Janeiro.

“Já nos bebês, mesmo antes de os dentes de leite nascerem, é recomendada a higiene das gengivas com uma fralda de pano limpa molhada em água filtrada. Além de limpá-las, essa atividade contribuiu para que eles se acostumem com a mãe os ajudando nessa limpeza. Para crianças um pouco maiores, o creme dental infantil deve ter, no mínimo, 1.000 ppm de flúor. É importante verificar essa medida na embalagem. Em crianças menores de três anos, deve se colocar como medida na escova de dentes o equivalente a um grão de arroz. E, para maiores de três anos, o equivalente a um grão de ervilha”, complementa a dentista Adriana Araújo, responsável técnica pela Amil Dental em São Paulo.

Elas destacam, ainda, outras iniciativas que valem também para a população em geral. Patricia Colombo cita a importância de se escolher os produtos adequados para realizar a higiene bucal. O ideal é ter uma escova macia, com cabeça pequena para atingir os dentes posteriores, e trocá-la a cada três meses. O creme dental tem que ter flúor e o dentista pode indicar a necessidade de um produto específico para alguns casos. E enfatiza a necessidade de se escovar os dentes ao menos três vezes ao dia, preferencialmente após as principais refeições, e que a escovação noturna é a mais importante, pois durante o sono é diminuída a salivação.

Já Adriana Araújo ressalta que deve-se procurar realizar um consumo inteligente do açúcar para evitar as cáries e que nada substitui o fio dental, pois, entre um dente e outro, a escova não entra. O ideal é, pelo menos uma vez ao dia, passar o fio dental entre todos os dentes. E que é indispensável visitar o dentista a cada seis meses para prevenir e detectar problemas que prejudicam a saúde bucal e para receber orientações sobre cuidados necessários para um sorriso saudável. Ele é o profissional capaz de identificar possíveis riscos individuais e alterações nos dentes e mucosas a tempo de prevenir e evitar problemas maiores.