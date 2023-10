Campanha nacional marca o mês do Dia Mundial da Osteoporose

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de outubro de 2023.

No mês do Dia Mundial de Conscientização da Osteoporose, a Associação Crônicos do Dia a Dia (CDD) lança a campanha #ProtejaSeusOssos, com o objetivo de informar, conscientizar e desmistificar a Osteoporose, uma condição crônica de doença que afeta cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil e mais de 500 milhões em todo o mundo.

A Osteoporose, que literalmente significa osso poroso, é uma condição caracterizada pela perda progressiva de densidade óssea, tornando os ossos frágeis e suscetíveis a fraturas. Apesar de sua prevalência, é frequentemente assintomática até que uma fratura ocorra, daí o apelido de “doença silenciosa”. Fraturas ósseas, especialmente no quadril, podem ter graves consequências. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a Osteoporose é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em idosos. Estima-se que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com 50 anos ou mais sofrerão uma fratura osteoporótica ao longo de suas vidas.

Entre os diversos fatores de risco da condição, podemos citar a idade avançada, origem étnica, uso de certos medicamentos e condições de saúde como artrite reumatoide, doenças gastrointestinais, HIV, câncer e distúrbios endócrinos. É importante destacar que o gênero também desempenha um papel relevante, com as mulheres sendo mais suscetíveis devido principalmente à menopausa, período em que a diminuição dos níveis de estrogênio contribui para a perda óssea.

“Prevenir a Osteoporose é uma missão que impacta diretamente na qualidade de vida de milhões de pessoas. A conscientização sobre os fatores de risco e a adoção de medidas preventivas são passos cruciais para manter uma vida saudável. Por isso, trabalhamos diariamente para levar informações de qualidade a mais pessoas e mostrar que, embora a Osteoporose não tenha cura, existem tratamentos eficazes que possibilitam uma vida melhor com a condição”, enfatiza Bruna Rocha, vice-presidenta da CDD.

A prevenção e controle da Osteoporose incluem uma dieta rica em cálcio com leite e seus derivados, bem como o consumo de verduras de folhas escuras como brócolis e couve. Evitar alimentos como carne vermelha, café e refrigerante, manter a exposição ao sol moderada para estimular a produção de vitamina D, cessar o tabagismo, moderar o consumo de álcool e adotar um programa de exercícios são passos fundamentais.

Além disso, tornar o ambiente seguro, evitando obstáculos e investindo em pisos antiderrapantes, pode prevenir quedas e fraturas. A segurança em casa é essencial para evitar quedas e fraturas em pessoas com osteoporose. A altura da mesa de cabeceira, iluminação adequada e corrimãos em escadas contribuem para um ambiente seguro.

“A conscientização acerca da prevenção é urgente, pois uma primeira fratura aumenta em até cinco vezes o risco de uma nova fratura. A campanha tem como principal objetivo informar e conscientizar sobre a patologia, promovendo a prevenção, o diagnóstico precoce, o acompanhamento médico adequado e a qualidade de vida das pessoas diagnosticadas”, explica Giulia Gamba, gerente de comunicação da CDD.

A iniciativa #ProtejaSeusOssos abrange ações presenciais e digitais em todo o Brasil, incluindo um site informativo, campanhas nas redes sociais, vídeos educativos sobre prevenção de quedas e adaptações para um ambiente mais seguro, uma série de podcasts sobre manejo da Osteoporose e a distribuição do Guia da Osteoporose em parceria com Secretarias de Saúde.

“Acreditamos que informação é o melhor remédio e, através dessa campanha, pretendemos gerar conscientização e fazer a diferença na vida de quem convive com a condição. Nossa expectativa é que alcancemos um grande número de brasileiros e possamos contribuir para a prevenção e o diagnóstico precoce da condição”, conclui Rocha.

Sobre a CDD

A associação Crônicos do Dia a Dia – www.cdd.org.br – é uma organização sem fins lucrativos. Desde 2018, tem como missão apoiar todo o potencial humano para ampliar as perspectivas das pessoas que convivem com condições crônicas de doença. A partir dos pilares de trabalho de Responsabilidade social, Qualidade de vida, Políticas Públicas, Pesquisa e Informação, desenvolve projetos e campanhas para fortalecer o diagnóstico precoce, conscientizar sobre sintomas, políticas públicas, tratamentos e vivências com os diagnósticos, para impactar na qualidade de vida das pessoas que convivem com as condições, seus amigos e familiares. Desenvolve desde 2020 a campanha Proteja Seus Ossos que, em 2023, conta com o investimento social da farmacêutica Amgen.