Grandes expectativas estão transformando o ambiente de trabalho no Brasil

* Por: DINO - 18 de outubro de 2023.

Os horizontes do local de trabalho moderno estão se expandindoàmedida que as empresas brasileiras buscam parceiros para ajudá-las a criar um ambiente híbrido, conectado, autônomo, inteligente e imersivo, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria tecnológica.

O relatório ISG Provider Lens™ Future of Work (Workplace) Services 2023 para o Brasil encontra uma demanda crescente por um local de trabalho onde os funcionários possam realizar suas tarefas de qualquer lugar, a qualquer hora, com agilidade e produtividade. Diante do desafio de atrair – e reter – talentos, as empresas brasileiras estão buscando investimentos em tecnologia que capacitem e envolvam seus funcionários, afirma o relatório do ISG.

“As empresas no Brasil estão mais dinâmicas do que nunca”, disse Dee Anthony, líder das Américas, Futuro do Trabalho, do ISG. “É vital que os fornecedores sejam capazes de oferecer serviços que possam adaptar prontamente o local de trabalho digital para se adequar aos métodos de trabalho dos funcionários de uma organização.”

As empresas no Brasil começaram a se ajustaràrealidade do local de trabalho pós-pandemia e reconhecem cada vez mais a importância da experiência do funcionário (EX), afirma o relatório do ISG. Na verdade, transformar experiência do funcionário é agora uma prioridade máxima para os líderes empresariais, que estão recorrendo a fornecedores em busca de assistência na implementação e suporte de um modelo de tecnologia centrado nisto, afirma o ISG. A estratégia e a consultoria estão a tornar-se essenciaisàmedida que as organizações procuram uma abordagem holística para a transformação da experiência do usuário, afirma o relatório.

De acordo com o relatório do ISG, destacam-se os prestadores que possuem capacidade consultiva para gerir as mudanças necessárias a um modelo de trabalho digital em evolução e que oferecem elementos adicionais de gestão de experiência do usuário, como empatia e personalização. Os fornecedores que oferecem serviços de transformação de EX normalmente se envolvem com seus clientes em um modelo focado em resultados, afirma o relatório do ISG. Muitos destes mesmos fornecedores implementaram acordos de nível de experiência (XLAs) e estão focados em melhorar a colaboração e a comunicação, com o objetivo de aumentar o envolvimento entre as equipes de trabalho, afirma o ISG.

“A transformação digital mudou fundamentalmente a abordagem empresarial, não apenas para os clientes, mas também para os funcionários”, disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global, ISG Provider Lens Research. “Em ambos os casos, é imperativo adotar soluções que proporcionem autonomia e autoatendimento com um mínimo de intervenção humana adicional.”

O relatório também examina como as empresas podem automatizar tarefas e processos e tornar o trabalho mais eficiente e produtivo através da implementação de tecnologias como ML, RPA e PNL.

O relatório ISG Provider Lens™ Future of Work (Workplace) – Services 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 25 fornecedores em três quadrantes: Employee Experience (EX) Transformation Services, Managed Workplace Services – End user Technology and Digital Service Desk e Workplace Support Services.

O relatório nomeia Unisys e Wipro como Líderes em todos os três quadrantes, enquanto Capgemini, DXC Technology, Kyndryl, SONDA e Stefanini são nomeadas como Líderes em dois quadrantes cada. Accenture, Algar Tech, Logicalis e TIVIT são apontadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Atos é nomeada como Rising Star – uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG – em dois quadrantes, enquanto a TIVIT é nomeada como Rising Star em um quadrante.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Lenovo.

O relatório ISG Provider Lens™ Future of Work (Workplace) – Services 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

