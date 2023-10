KXC obtém certificação da AWS em cloud computing para SMBs

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de outubro de 2023.

A KXC entrou no grupo seleto de parceiros da AWS com a Competência Small and Medium Business Services (SMBs), confirmando o alto nível de especialização no atendimento às pequenas e médias empresas (PMEs) com serviços de cloud computing. Para se ter uma noção do tamanho da conquista, somente três companhias na América Latina têm esse tipo de certificação atualmente.

Na avaliação do Chief Technology Officer (CTO) da KXC, Alex Assis, esse resultado tem ligação com um conjunto de fatores que diferenciam os trabalhos da empresa, como a melhor relação custo-benefício do mercado e o alcance de uma qualidade de atendimento acima da média, com NPS superior a 95 pontos.

Para conseguir a certificação, a KXC precisou adequar processos diversos, capacitar as equipes técnica, comercial e de atendimento, além de aprimorar a documentação de rotinas relacionadas com os serviços de computação em nuvem.

“Esse reconhecimento nos proporciona uma série de vantagens. Uma delas é uma menção no portal de parceiros da AWS, o que aumenta bastante a nossa visibilidade junto às PMEs que buscam migrar e utilizar os recursos da nuvem. Outro benefício é consolidar a nossa imagem de especialista no atendimento às companhias de pequeno e médio porte com o melhor custo-benefício”, explicou Assis.

Cenário

O contexto em que a KXC está inserida dentro do ecossistema da AWS também contribuiu bastante para obter a competência. Atualmente, a empresa presta serviços de computação em nuvem para mais de 300 companhias de pequeno e médio porte.

Esse atendimento segue uma série de requisitos estabelecidos pela AWS, que exige um elevado nível de qualidade. Em razão disso, os parceiros com a competência SMB fornecem soluções tecnológicas de ponta ou têm profunda experiência com pequenas e médias empresas no segmento de cloud computing.

“Estamos plenamente qualificados para apoiar companhias de pequeno e médio porte na implementação de soluções AWS. Isso abrange as atividades de migrar cargas de trabalho e de proteger os dados dos clientes dentro dos parâmetros mais elevados do mercado de Tecnologia da Informação”, enfatizou Alex Assis, CTO da KXC.

De acordo com estudo do Gartner, 85% das empresas migrarão para a nuvem até 2025. Para Assis, esse cenário e a certificação da AWS favorecem os planos de crescimento da companhia na prestação de serviços de cloud computing para PMEs.

Segundo ele, a empresa frequentemente passará por uma auditoria anual para manter a certificação SMB da AWS.