Relatório de complexidade de dados de 2023 da NetApp revela necessidade urgente de armazenamento unificado de dados

* Por: DINO - 18 de outubro de 2023.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa mundial de software centrada em dados e liderada pela nuvem, publicou hoje o Data Complexity Report (Relatório de complexidade de dados) de 2023, um documento global que explora as necessidades cada vez maiores das empresas por armazenamento unificado de dados. O relatório descobriu que 98% das organizações estão na metade de seu caminho rumoànuvem, com três em cada quatro cargas de trabalho ainda armazenadas no local, o que destaca a necessidade de uma abordagem unificada para arquiteturas híbridas de múltiplas nuvens e a inovação contínua tanto no armazenamento totalmente flash local quanto no armazenamento na nuvem pública para permitir a adoção de IA em escala.

“As empresas estão enfrentando um cenário tecnológico complexo repleto de riscos de segurança e pressões para acompanhar tecnologias emergentes como IA e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais”, disse Sandeep Singh, vice-presidente sênior e gerente geral de Armazenamento Empresarial da NetApp. “O Relatório de complexidade de dados ressalta que, em meio a essa complexidade, são necessárias soluções inovadoras de armazenamento flash habilitadas para nuvem com o objetivo de atender às crescentes demandas de IA, melhorar a eficiência e reforçar a resiliência contra as crescentes ameaças cibernéticas no ecossistema de dados.”

Adoção da nuvem: as organizações estão na metade do caminho

A migração para a nuvem não tem sido uma jornada linear para muitas empresas, de acordo com o relatório. De todas as equipes executivas de tecnologia com planos de migrar as cargas de trabalho para a nuvem, três em cada quatro ainda têm a maior parte delas armazenadas no local. No entanto, a adoção da IA é o maior impulsionador da migração para a nuvem, e a nuvem é um importante facilitador para a adoção da IA. 74% das pessoas entrevistadas disseram que usam serviços de nuvem pública para IA e análises. Equipes executivas de tecnologia do mundo inteiro (39%) afirmaram que sua principal necessidade de inovação do flash é otimizar o desempenho, o custo e a eficiência da IA.

A IA está promovendo ainda mais a necessidade de adoção da nuvem

As empresas continuam adotando a IA, com 72% das pessoas entrevistadas já usando IA generativa e 74% aproveitando os serviços de análise e IA na nuvem pública. No entanto, a implementação da IA apresenta seu próprio conjunto de desafios complexos. De acordo com o estudo, a segurança dos dados (57%), a integração dos dados (50%) e a escassez de talentos (45%) continuam sendo obstáculos.

Enquanto isso, as lideranças de TI continuam defendendo mais financiamento, já que quase dois terços (63%) dos orçamentos de IA vêm de novos financiamentos, em vez de orçamentos realocados, e 65% das equipes executivas de alto escalão e lideranças de TI esperam envolver novos fornecedoresàmedida que a influência da IA em sua infraestrutura se expande.

Preocupações com a segurança de dados geram maior complexidade

Na era da IA, as ameaçasàsegurança continuam pesando muito entre as equipes executivas de alto escalão e as pessoas que tomam decisões na área de TI. De acordo com o relatório, 87% de membros das equipes executivas de alto escalão e do Conselho de Administração citaram o ransomware como uma prioridade alta ou máxima, enquanto mais da metade (55%) apontou a mitigação dos ataques de ransomware como a principal prioridade em sua empresa. 40% das pessoas entrevistadas classificaram as ameaçasàsegurança eàprivacidade dos dados entre as principais causas de complexidade em sua infraestrutura de armazenamento.

Além disso, quase metade (48%) também previu que levaria dias ou semanas para que sua empresa se recuperasse dos ataques cibernéticos, representando um risco potencialmente devastador para o negócio.

“Os ataques cibernéticos estão apenas se intensificando e as equipes executivas de alto escalão e o Conselho de Administração reconhecem a necessidade crítica de se protegerem contra esses ataques e, ao mesmo tempo, de terem tudo preparado para se recuperarem do ransomware, caso um ataque consiga seu objetivo”, afirmou Jeff Baxter, vice-presidente de Marketing de Produtos da NetApp. “Embora a proteção contra ransomware exija uma arquitetura full-stack com resiliência cibernética, as lideranças estão exigindo cada vez mais fornecedores de armazenamento que ofereçam garantias de recuperação de dados após um ataque de ransomware.”

A sustentabilidade é uma das principais preocupações na inovação tecnológica

Reduzir o impacto ambiental não é mais uma tarefa agradável – agora tem influenciado as principais decisões tecnológicas nas empresas. De acordo com o estudo, 83% das pessoas entrevistadas citaram a sustentabilidade como um importante fator decisivo na escolha de fornecedores de armazenamento. Além disso, mais da metade (50%) reconhece que a redução da pegada energética e de carbono é fundamental para uma IA responsável, enquanto 84% concordam que a redução da pegada de carbono da sua empresa é uma parte importante das iniciativas de sustentabilidade.

Os desafios são abordados exclusivamente pelo armazenamento flash habilitado para nuvem

Olhando para o futuro do armazenamento flash, é inegável o impacto da IA nas decisões de compra e nas expectativas de inovação. De acordo com o estudo, 39% das pessoas entrevistadas desejam soluções de armazenamento flash que otimizem o desempenho da IA.

A segurança e a privacidade dos dados também são prioridades quando se trata de inovação em armazenamento. 61% das equipes executivas de tecnologia citaram a segurança ou a privacidade de dados entre suas principais escolhas para onde desejam ver avanços no design de armazenamento flash nos próximos três anos.

A sustentabilidade foi a terceira área de inovação esperada, com apelos por hardware e software mais eficientes em termos energéticos e recomendações automatizadas para redução de energia e de CO2 no topo da lista.

“As cargas de trabalho modernas exigem armazenamento flash desenvolvido para oferecer velocidade, escalabilidade, segurança e sustentabilidade”, acrescentou Singh. “Mais do que nunca, devemos nos preparar para um ambiente capaz de se integrar perfeitamente com a IA, despertando a necessidade de as lideranças tecnológicas impulsionarem a inovação e repensarem tudo.”

Metodologia

A NetApp fez uma parceria com a Wakefield Research para realizar um estudo de pesquisa quantitativa entre 29 de setembro de 2023 e 5 de outubro de 2023 com 1 mil profissionais de equipes executivas de alto escalão, de tecnologia e de dados em empresas de seis mercados: EUA, França, Alemanha, Reino Unido, Índia e Japão.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa mundial de software centrada em dados e comandada pela nuvem que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que eles executem seus aplicativos de forma otimizada do data center para a nuvem, estejam eles desenvolvendo na nuvem, movendo-se para a nuvem ou criando suas próprias experiências em nuvem no local. Com soluções que funcionam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria estrutura de dados e entregar de forma segura os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas – a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

