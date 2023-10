ResumoCast Ventures no Cubo premiará startups com R$ 40 mil para as finalistas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 18 de outubro de 2023.

O Bootcamp 2023 da ResumoCast Ventures encerrará suas inscrições em 30 de outubro e tem início programado para 6 de novembro. A ser realizado no Cubo Itaú em São Paulo, o evento tem como objetivo impulsionar o empreendedorismo no Brasil, além de fomentar a criação de novas empresas que possam contribuir para a geração de empregos e o estímulo à economia nacional.

Vale destacar que a participação no evento é gratuita para as startups e, de acordo com os organizadores, visa impulsionar o empreendedorismo brasileiro e fomentar novas empresas que podem gerar empregos e movimentar a economia do país.

Alocado no Cubo Itaú, referência em inovação na América Latina e sede de mais de 400 startups, o Bootcamp 2023 oferece mais do que um prêmio em dinheiro. Os participantes terão a chance de apresentar seus pitches a uma banca avaliadora composta por entidades renomadas, como “Anjos do Brasil” e “Fundação Dom Cabral Angels“

Neste ano, o Bootcamp contará com um treinamento especializado em pitches oferecido pela Vox2You, uma escola de oratória por onde já parassaram mais de 50 mil alunos, com mais de 100 unidades em todo o Brasil. Luis Fernando Câmara, CEO da Vox2You, fará parte da banca de jurados para avaliar a qualidade e a entrega dos pitches, bem como a performance em comunicação dos empreendedores.

Informações Finais e Prazos

Com o prazo final se aproximando, as startups interessadas são incentivadas a se inscrever o mais rápido possível. O evento tem início programado para o dia 6 de novembro, mas as inscrições para startups finalizam em 30 de outubro.

Aqueles empreendedores experientes ou até mesmo investidores que queiram mentorar as startups do programa, é possível se inscrever para o Speed Dating que acontece em um dia específico do programa.

Para realizar inscrições de startups e mentores, o site do ResumoCast deve ser acessado.

Para informações adicionais, é possível entrar em contato com Alexandre Santos através do e-mail fornecido.