Thales oferece autenticação de impressão digital sem senha para empresas

* Por: DINO - 18 de outubro de 2023.

A Thales, fornecedora líder global de tecnologia e segurança, anunciou hoje o SafeNet IDPrime FIDO Bio Smart Card, uma chave de segurança que permite autenticação multifator forte (MFA) para a empresa. Esse novo cartão inteligente sem contato permite que os usuários acessem dispositivos, aplicativos e serviços em nuvem de maneira rápida e segura, usando impressão digital em vez de senha.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231018660856/pt/

©Thales

De acordo com o Relatório de Investigações de Violação de Dados da Verizon de 2023, o roubo de credenciais, phishing e exploração de vulnerabilidades são os três principais métodos usados por invasores para acessar organizações, com 49% de todas as violações envolvendo roubo de credenciais. Com essas ameaças em mente, muitas organizações que fazem a transição para a nuvem estão tentando combater a baixa adoção da autenticação de múltiplos fatores (MFA), que é frequentemente apontada como sendo muito complicada.

O SafeNet IDPrime FIDO Bio Smart Card facilita a adoção do MFA sem senha pelos usuários finais, permitindo que eles se inscrevam e se autentiquem de forma fácil usando biometria. Em vez de usar uma senha, os usuários podem acessar com impressão digital, usando o sensor do cartão. Os cartões inteligentes também oferecem suporte a recursos sem contato, permitindo que os usuários toquem o cartão em qualquer dispositivo compatível com NFC. Para usuários corporativos, esse cartão inteligente oferece vários benefícios, incluindo maior velocidade, segurança e conveniência do que as senhas tradicionais.

Com essas chaves de segurança, os usuários podem ter certeza de que estarão protegidos contra roubo de contas e phishing em dispositivos corporativos. A biometria do usuário é armazenada com segurança no chip do cartão e nunca sai do cartão inteligente, garantindo um alto nível de privacidade de dados. Essa solução pode ser usada em todos os recursos digitais compatíveis com o padrão FIDO2, incluindo Windows, Mac, Linux e muito mais.

A Thales é líder de mercado em biometria, com sucesso comprovado em cartões de pagamento biométricos sem contato para setores altamente regulamentados. A adição do SafeNet IDPrime FIDO Bio Smart Card fortalece ainda mais seu portfólio existente de chaves de segurança FIDO, fornecendo aos clientes corporativos os mesmos recursos biométricos seguros.

Segundo Danny de Vreeze, vice-presidente de produtos de gestão de identidade e acesso da Thales: “O fator humano continua sendo um desafio nas empresas modernas, com as mudanças para o trabalho remoto e a nuvem expandindo as superfícies de ataque de muitas organizações. A adoção do MFA tem sido uma barreira comum para garantir a segurança, já que muitos usuários acham esse recurso complicado e optam por não usá-lo. O SafeNet IDPrime FIDO Bio Smart Card ajuda a resolver esse problema, introduzindo um formato físico para fortalecer a segurança, ao mesmo tempo que oferece uma experiência rápida e fluida aos usuários. Expandindo um portfólio robusto de chaves de segurança e soluções com suporte a FIDO, este produto está na vanguarda da autenticação resistente a phishing.”

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança, aeronáutica e espaço, e identidade e segurança digital. A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77 mil funcionários em 68 países. O Grupo gerou vendas de € 17,6 bilhões em 2022.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231018660856/pt/

Contato:

IMPRENSA



Thales, Relações com a Mídia



Segurança e Cibersegurança



Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE